Mannheim – SV Waldhof Mannheim verlängert mit Kai Herdling und übermittelt Lizenzunterlagen für das Nachwuchsleistungszentrum

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der SV Waldhof Mannheim hat den Vertrag mit Kai Herdling, bisheriger Sportlicher Leiter der Nachwuchsabteilung, verlängert. Der 40-jährige Ex-Bundesligaprofi wird künftig als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) fungieren und damit eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung der Jugendabteilung übernehmen. Herdling wechselte im Sommer 2024 zum Traditionsverein und bleibt nun an den SV Waldhof gebunden. Parallel zur Vertragsverlängerung hat der Club dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) sämtliche Unterlagen für die Lizenzierung als Nachwuchsleistungszentrum übermittelt. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins“, so Kai Herdling. „Im vergangenen Jahr konnten wir bereits viele strukturelle Verbesserungen umsetzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir im Rahmen der Anerkennung viele wichtige Schritte in die Wege geleitet haben und so zukünftig die Nachwuchsförderung beim SV Waldhof auf ein neues Niveau heben können.“ Sportdirektor Mathias Schober betont die Bedeutung des Schrittes: „Neben dem sportlichen Alltag in der 3. Liga hatte die Anerkennung des Nachwuchsleistungszentrums für uns oberste Priorität. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Nachwuchsbereich haben in den vergangenen Monaten hervorragende Arbeit geleistet. Mit Kai Herdling setzen wir auf dieser Basis für die Zukunft an.“ Auch Präsident Bernd Beetz unterstreicht die strategische Bedeutung der Entwicklung: „Der SV Waldhof war immer für starke Nachwuchsarbeit bekannt – daran wollen wir wieder anknüpfen. Die Professionalisierung unseres Unterbaus ist ein wesentlicher Baustein für eine nachhaltige Zukunft des Vereins und eine engere Identifikation mit dem Waldhof.“ Geschäftsführerin Jennifer Schäfer ist stolz auf die jüngsten Entwicklungen im Nachwuchs: „Es wurde viel Zeit in die strukturellen Veränderungen gesetzt. Der Mehrwert eines Nachwuchsleistungszentrum war uns immer bewusst und dementsprechend warten wir nun gespannt auf die Rückmeldung des DFB. Für unsere Jugend aber auch für den gesamten Verein ist das ein toller Schritt.” Mit dem angestrebten NLZ-Status will der SV Waldhof Mannheim seine Nachwuchsarbeit weiter professionalisieren und langfristig Talente aus der Region an den Verein binden.

Quelle: SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH