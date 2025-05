Mannheim – MVV ist „Verliebt in Mannheim“ und freut sich auf das Stadtfest 2025

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Mannheimer Energieunternehmen MVV wird auch in diesem Jahr wieder mit einem großen Stand auf dem beliebten Stadtfest rund um die Planken vertreten sein. Unter dem

Motto der 2019 gestarteten Kampagne „Verliebt in Mannheim“ lädt MVV die Besucherinnen und Besucher zu einem abwechslungsreichen Programm ein – inklusive Fotobox und Gewinnspiel.

Am MVV-Stand vor Appelrath-Cüpper zwischen P5 und P4 können die Gäste ein sympathisches Erinnerungsfoto in der Fotobox aufnehmen und dabei neue Artikel aus dem MVV-Shop der „Verliebt in Mannheim“-Kampagne entdecken.

Als einer der Hauptsponsoren des Stadtfests zeigt MVV auch in diesem Jahr ihre Verbundenheit zur Stadt Mannheim und ihren Menschen ist. „Mannheim ist mehr als nur unser Standort, es ist unser Zuhause. Wir sind hier tief verwurzelt, und genau diese Verbindung treibt uns an“, sagt Ralf Klöpfer, Vertriebsvorstand der MVV. „Das Stadtfest ist für uns jedes Jahr etwas ganz Besonderes. Es gibt uns die Möglichkeit, direkt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und unsere enge Partnerschaft mit der Stadt zu feiern.“

MVV wünscht den Organisatoren des Stadtfests 2025 viele Besucherinnen und Besucher aus Mannheim und der Region, eine erfolgreiche Veranstaltung und vor allem gutes Wetter für ein unvergessliches Fest in der Mannheimer Innenstadt.

Quelle: MVV Energie AG

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken