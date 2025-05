Mannheim – Freibadsaison beginnt am 19. Mai 2025

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit den sich nahenden Pfingstferien beginnt auch die Freibadsaison 2025 in Mannheim am Montag, 19. Mai, für das Herzogenriedbad, das Parkschwimmbad Rheinau und das Freibad Sandhofen. Im Carl-Benz-Bad startet die Saison am Pfingstmontag, 9. Juni.

Schon jetzt können sich Interessierte die Saisonkarte für die Mannheimer Freibäder sichern. Der Vorverkauf für die Saisonkarten findet im Herzogenriedbad statt. Am Donnerstag, 15. Mai, kann die Dauerkarte von 14 bis 17 Uhr und am Freitag,16. Mai, von 9 bis 12 Uhr bereits vor dem Start der Freibadsaison an der Kasse des Herzogenriedbades gekauft werden.

Insgesamt bietet die Saisonkarte Freibad die Möglichkeit, alle vier Mannheimer Freibäder die ganze Sommersaison 2025 zu besuchen. Die Saisonkarte Freibad kostet für Erwachsene 120 Euro, für Begünstigte ist die Karte für 78 Euro zu beziehen.

Die Saisonkarte ist mit einem Lichtbild versehen und nicht übertragbar. Das Formular zur Kundendatenerfassung kann vorab unter www.mannheim.de/schwimmen heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht werden, um die Warte- und Bearbeitungszeit vor Ort zu verkürzen.

Auch während der laufenden Freibadsaison kann im Herzogenriedbad, Carl-Benz-Bad und Parkschwimmbad Rheinau die Dauerkarte gekauft werden.

Weitere Informationen gibt es beim Fachbereich Sport und Freizeit über das Service-Telefon unter 0621 293-4004 oder per E-Mail an fb52@mannheim.de.

Die Freibadsaison endet für alle Freibäder am Sonntag, 14. September 2025.

Gartenhallenbad Neckarau: Sauna ab 19. Mai 2025 in Sommer-Pause

Um Personalkräfte für einen gesicherten Betrieb der Freibäder zu bündeln, bleibt die Sauna im Gartenhallenbad Neckarau ab 19. Mai geschlossen. Die Sauna verzeichnet in den Sommermonaten nur geringe Nutzungszahlen. Das Gartenhallenbad Neckarau geht im Badebetrieb planmäßig erst am 4. August in die Revisionszeit und ist dann für die Öffentlichkeit bis zum Start der neuen Hallensaison ganz geschlossen.

Stadt Mannheim