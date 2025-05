Mannheim: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle – Erneuter Aufruf nach Zeugen und Geschädigten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wurde am Dienstagabend gegen 19:05 Uhr in der Breiten Straße im Bereich des Quadrats R1 ein 29-jähriger Mann schwer verletzt. Der 29-Jährige erlitt eine Stichverletzung, welche in einem Krankenhaus operativ versorgt werden musste. Er befindet sich nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Die Ermittlungen zur ... Mehr lesen »