Mannheim – 35-Jähriger nach Fahrraddiebstahl auf frischer Tat gefasst – Weitere Geschädigte gesucht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Dienstagvormittag entwendete ein 35-Jähriger ein Fahrrad an einer bislang noch unbekannten Örtlichkeit und brachte es anschließend zu einem Abstellort im Stadtteil Seckenheim. Hierbei konnte der Tatverdächtige von eingesetzten Polizeibeamten festgenommen und anschließend der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt werden. Diese setzte den von der Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragten Haftbefehl in Vollzug. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten.



Wie sich herausstellte, befanden sich noch weitere Fahrräder an dem Abstellort im Turfweg. Ob diese ebenfalls aus Diebstahlsdelikten stammen und wer dafür verantwortlich ist, ist Gegenstand der umfangreichen Ermittlungen, die von den Spezialistinnen und Spezialisten für Fahrraddiebstähle des Polizeireviers Mannheim-Käfertal geführt werden.



Geschädigte, denen Fahrräder entwendet worden waren und ihr Fahrrad auf den Bildern, die unter folgendem Link https://ppmannheim.polizei-bw.de/mannheim-zahlreiche-fahrraeder-sichergestellt-besitzer-gesucht/ eingestellt sind, wiedererkennen, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken