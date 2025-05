Landau – Wer kommt mit? Frühsommerlicher Plauderspaziergang für Seniorinnen und Senioren in Annweiler am 28. Mai – Teilnahme kostenfrei

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bei frühlingshaften Temperaturen hat unlängst, an einem April-Nachmittag, der erste Plauderspaziergang in der Annweilerer Markwardanlage stattgefunden, mit Ute Wingerter, Fachkraft Gemeindeschwester plus, und Hans-Peter Carius, Seniorenbeauftragter der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und stellvertretender Vorsitzender des SÜW-Seniorenbeirats. Jetzt wird es draußen schon so richtig sommerlich. Daher soll wieder ein Plauderspaziergang durch den Park stattfinden, der sich zu jeder Jahreszeit etwas anders zeigt. Los geht es dieses Mal am Mittwoch, 28. Mai. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Konzertmuschel in der Annweilerer Markwardanlage.

In einer kleinen Gruppe geht es gemeinsam durch den Park. Dabei wird geplaudert und die blühende Pracht in den Staudenbeeten betrachtet. Auch mit Gehstock oder Rollator ist der Weg gut machbar. Bewegung und Plaudern stehen im Mittelpunkt. Der gemütliche Rundweg dauert etwa eineinhalb Stunden. Es besteht die Möglichkeit, kleine Pausen einzulegen und sich auf Sitzgelegenheiten auszuruhen. Der Spaziergang findet auch bei leichten Regen statt. Bitte an wetterfeste Kleidung denken.

Bitte anmelden

Für Anmeldung und Rückfragen ist Ute Wingerter per E-Mail an Ute.Wingerter@suedliche-weinstrasse.de und telefonisch unter 06341 940 656 erreichbar, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Montag, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr.

Mit dabei ist dieses Mal auch Jana Hoyer, die das Team der Fachkräfte Gemeindeschwester plus im Landkreis Südliche Weinstraße seit kurzem verstärkt – in ihrem Fall in den Verbandsgemeinden Herxheim und Bad Bergzabern. Beim Spaziergang in Annweiler bietet sich die Gelegenheit, die Fachkräfte Gemeindeschwester plus und den Seniorenbeauftragten persönlich kennenzulernen und sich im netten Gespräch zum Beispiel zu Selbstständigkeit, Gesundheit und Teilhabe beraten zu lassen. Auch über weitere Angebote in der Nähe informieren die drei.

Markwardanlage Annweiler am Trifels

Als ansprechend bepflanzter Park mit reichlich Sitzgelegenheiten, einem kleinen Weiher und Blick zur Burg Trifels bietet die Markwardanlage neben dem barrierefreien Rundweg auch eine Kneippanlage, einen Spielplatz und eine Minigolf-Anlage. Seit einigen Jahren bepflanzt und pflegt ein engagiertes Annweilerer Frauenteam ehrenamtlich die herrlichen Staudenbeete. Wer Tiere mag, kann am südlichen Ende des Parks die Pfalz-Lamas auf ihrer Weide beobachten.

Weiterer Termin

Auch der übernächste Termin für einen Plauderspaziergang steht bereits fest: Am 25. Juni um 10.30 Uhr findet ein weiterer Plauderspaziergang in der Markwardanlage statt. Anmeldungen nimmt Ute Wingerter entgegen, Nummer siehe oben.

Engagierte gesucht

Wer selbst noch sehr aktiv ist und nach einer geselligen und sinnvollen Beschäftigung in der freien Zeit sucht, ist als Begleitung bei den Annweilerer Plauderspaziergängen herzlich willkommen. Denn derzeit werden Ehrenamtliche gesucht, die die Spaziergänge für Seniorinnen und Senioren in der Markwardanlage regelmäßig anbieten wollen. Bei Interesse bitte bei Ute Wingerter melden, Nummer siehe oben. Sie unterstützt die Ehrenamtlichen in allen Fragen und teilt auch gern ihre Kenntnisse über mögliche Schulungen, beispielsweise zur Bewegungsbegleiterin.

Quelle: Stadt Landau