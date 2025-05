Landau – Porsche 911 Carrera Cabrio gestohlen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sparkassenstiftung der ehemaligen Kreis- und Stadtsparkasse Speyer hat neun engagierte Projekte aus der Region mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt knapp 13.000 Euro ausgezeichnet. Die feierliche Übergabe fand am 12. Mai 2025 in der neuen Geschäftsstelle der Sparkasse Vorderpfalz in der Postgalerie in Speyer statt und bot neben Anlass zur ... Mehr lesen »