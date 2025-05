Heidelberg – Neckarorte: Der Neckarstrand eröffnet am Samstag, 24. Mai – Auftakt in die neue Saison – Neckarsommer Wieblingen startet am Samstag, 17. Mai

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Heidelberger Neckarorte sind mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen in die Saison gestartet. Jetzt folgt das Highlight: Heidelberg erhält wieder seinen berühmten Neckarstrand am Neckarlauer unterhalb der Stadthalle. Dafür werden am Montag, 19. Mai 2025, rund 35 Tonnen Sand in einer aufwändigen Aktion aufgeschüttet. Eröffnet wird der Neckarstrand am Samstag, 24. Mai 2025, ab 14 Uhr. Dann bietet der Stadtstrand während der Sommermonate wieder einen Wohlfühlort zum Entspannen. Ausgestattet mit einer Strandbar, Liegestühlen, Paletten-Bänken und Sonnensegeln ist der Strand ein Treffpunkt für Jung und Alt. Immer, wenn die Sonne scheint, gibt es dort ein gastronomisches Angebot – ab dem Nachmittag bis 22 Uhr. Betrieben wird der Stadtstrand wie auch alle anderen Neckarorte von den Ehrenamtlichen des Vereins Neckarorte.

In den Startlöchern stehen auch die Ehrenamtlichen in Wieblingen: Der Neckarsommer am Wieblinger Kerweplatz beginnt am Samstag, 17. Mai 2025, um 15 Uhr. Erst im vergangenen Jahr war der frühere Neckarort reaktiviert worden und stieß auf große Begeisterung. Betrieben wird dieser vom Verein Neckarorte, dem Wieblinger Kinderbeauftragten und dem Stadtteilverein Wieblingen. Zur Eröffnung gibt es Essen und Trinken von lokalen Partnern, Kinderspiele und Livemusik der Gruppen „MMT“ um 16 Uhr und „Sounds mit Sahne“ um 19 Uhr. Künftig steht der Neckarort immer samstags von 14 bis 18 Uhr als Treffpunkt und zum Spielen offen. Dazu sind Sonderveranstaltungen wie Kreistanz, Yoga und eine Weinprobe geplant.

Die Neckarorte Römerbad und Iqbalufer sind bereits geöffnet und laden bei schönem Wetter als Wohlfühlorte ein. Infos zu den Öffnungszeiten gibt es online unter neckarorte-heidelberg.de.

Orte am Fluss aufwerten, neugestalten und verbinden

Im Zuge des von der Stadt Heidelberg betriebenen Projekts „Stadt an den Fluss“ sind in Kooperation mit dem Verein Neckarorte an der Uferpromenade viele Wohlfühlorte entstanden. Seit dem Jahr 2017 gehören die Neckarorte sowie der dazu gehörige Verein zum Stadtbild. Die Stadt Heidelberg unterstützt das Projekt vor Ort und in Absprache mit den jeweiligen Akteuren beispielsweise mit der Versorgung von Strom und Wasser, Pflegearbeiten sowie der Lieferung von Sitzmobiliar und Pflanzgroßkübeln. Der Verein Neckarorte bietet mit finanzieller Unterstützung der Stadt Heidelberg auch in dieser Saison wieder ein großes und vielfältiges Veranstaltungsprogramm an. Weitere Informationen gibt es im Internet unter neckarorte-heidelberg.de und auf der städtischen Internetseite unter www.heidelberg.de > Suchfunktion: Neckarorte: Stadt an den Fluss.

Quelle: Stadt Heidelberg