Frankenthal – 50.Strohhutfest : Gesamtprogramm und Highlights der 50. Ausgabe

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Jubiläum der Begegnung, Gemeinschaft und Musik

Vom 29. Mai bis 1. Juni 2025 verwandelt sich Frankenthal wieder in eine lebendige Feststadt: Das 50. Strohhutfest lädt zum großen Jubiläum ein und bietet ein langes Wochenende voller Musik, Kultur und Zusammenhalt.



Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer freut sich, dieses besondere Ereignis gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie zahlreichen Gästen aus der Region feiern zu dürfen: „Das Strohhutfest ist seit fünf Jahrzehnten ein fester Bestandteil unserer Stadtidentität – ein Ort der Begegnung, der Lebensfreude und des Miteinanders. Dass wir dieses besondere Jubiläum gemeinsam mit so vielen Menschen aus Frankenthal und der Region feiern dürfen, erfüllt mich mit großer Freude. Mein Dank gilt allen, die dieses Fest möglich machen – heute wie vor 50 Jahren. Ich lade Sie herzlich ein, mit uns zu feiern und die Stadt in diesen Tagen so zu erleben, wie sie ist: lebendig, offen und herzlich.“

Dass das Frankenthaler Strohhutfest seit einem halben Jahrhundert erfolgreich gefeiert wird, ist vor allem dem großartigen Engagement der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, Vereine, Institutionen und lokalen Initiativen zu verdanken. Ob Musik, Bewirtung oder Kinderprogramm – ohne das starke Miteinander aus Frankenthal und den Stadtteilen wäre das Fest in dieser Form nicht denkbar.

Gleich zu Beginn darf sich Frankenthal über prominenten Besuch freuen: Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer gibt sich bei der 50. Ausgabe des Festes die Ehre. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer eröffnet er das Strohhutfest am Donnerstag, 29. Mai um 14 Uhr auf der RPR1.Hauptbühne auf dem Rathausplatz. In diesem Rahmen wird auch die Miss Strohhut 2025/ 2026 offiziell vorgestellt.

Musikprogramm mit alten Bekannten und den Stars von Morgen

DIE Überraschung der 50. Ausgabe zuerst: GRABOWSKY sind zurück, eine der beliebtesten Strohhutfest-Bands der vergangenen Jahrzehnte. Nach einer Festpause stehen sie am Freitagabend, 30. Mai, zur gewohnten Zeit um 19.30 Uhr auf der großen Bühne auf dem Rathausplatz – zur Freude vieler Fans. Wie keine andere Band verkörpern sie den Geist des Strohhutfests – und sie leben ihn zu 100% live! Wenn die GRABOWSKY Brüder auf der Bühne stehen, werden sie das musikalische und optische Feuerwerk abbrennen, für das die Band weit über die Region hinaus bekannt ist. Natürlich haben die Jungs auch ihre legendäre Strohhutfest-Hymne mit im Gepäck. Ein absolutes MUSS!

Der musikalische Start ins Fest am Donnerstagabend ist ebenfalls ein echtes Heimspiel: Die „Anonyme Giddarischde“ stehen ab 19.30 Uhr auf der Bühne. Die Kultband aus Frankenthal bringt ihre Mischung aus ehrlichen Texten, starken Gitarrenriffs und jeder Menge Herzblut auf die Bühne und sorgt für beste Stimmung mitten in der Stadt. Mit Geschichde un Gedischde direkt aus dem Leben, mal zum Lachen, mal zum Nachdenken, reißen sie das Publikum mit und machen jedes Konzert zum Erlebnis. Annerschdwu is annerschd.

Am Samstagabend übernehmen „Die Dicken Kinder“ die RPR1.Bühne ab 19.30 Uhr – bekannt für energiegeladene Auftritte und jede Menge Stimmung. Die Band steht für Musik und Unterhaltung auf höchstem Niveau. Ob kleinster Club oder fetteste Open-Air-Bühne, sie spielen kompromisslos und mit eben solcher Leidenschaft bei jedem ihrer Auftritte. Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen sie nicht nur souverän als erfahrene und routinierte Kollegen, sondern auch als gute Freunde, die es selbst genießen, gemeinsam auf der Bühne Spaß zu haben.

Den musikalischen Abschluss bilden am Sonntagabend die Beat Brothers – Allstars. Nach der Vorband „De Breaks“ sind sie ab 19 Uhr auf der Bühne zu erleben und sorgen für ein klangvolles Finale. „De Breaks“ beweisen, wie aktiv der Musiknachwuchs in Frankenthal ist. Erst zwischen 12 und 15 Jahre alt, waren sie schon im TV erfolgreich: Als Teilnehmer der 10. Staffel der Musikshow „The Voice Kids“. Auch auf kleineren Bühnen begeistern sie ihr Publikum mit einer Mischung aus Rock und Punk-Pop. Auf bereits 45 Jahre Musikerfahrung blicken die Beat Brothers mittlerweile zurück. So konzentriert sich die Band auf eine der wohl kreativsten Zeiten der neuen Musikgeschichte, die 1960er bis 1990er Jahre. Neben Interpreten wie den Beatles, den Rolling Stones oder den Beach Boys präsentieren die vier Musiker Songs, an die sich sonst kaum eine Coverband heranwagt.

Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf dem musikalischen Nachwuchs. Erstmals gibt es am Sonntag, 1. Juni einen Newcomer-Nachmittag auf der Eichbaum Bühne am Speyerer Tor. Die Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Musikprogramm freuen und die Chance nutzen, neue Talente zu entdecken. Mit dabei: Arcane Bloom, Palm Leaves, KG-Band, AEG-Schulband und SCRAB.

Insgesamt treten an den vier Festtagen auf sechs Bühnen rund 50 Bands aller Musikrichtungen auf – von Rock und Pop über Blasmusik bis hin zu regionalen Newcomern.

Weitere Highlights zum Jubiläumsfest

Bei dieser besonderen Ausgabe des Festes erwartet die Besucher, neben dem GRABOWKSY-Comeback und dem Newcomer-Nachmittag einige weitere Neuerungen und Highlights.

Jubiläumsfestschrift

Entstehungsgeschichte, historische Fotos, Lieblingsmomente: Zum 50. Strohhutfest erscheint eine besondere Festschrift, die ab dem 19. Mai zum Preis von 5 Euro am Infoschalter des Rathauses erhältlich ist. Sie stellt die Menschen hinter dem Fest vor, lässt hinter die Kulissen blicken und erzählt berührende Vereins- und Liebesgeschichten rund um das Fest – ein Stück Frankenthaler Stadtgeschichte zum Mitnehmen.

20.000 Buttons und Sonderausstellung „25 Jahre Strohhutfestbutton“

Der Strohhutfestbutton gehört zum Fest wie der Strohhut selbst und hat sich in den vergangenen 25 Jahren zum begehrten Sammlerstück etabliert. Damit beim 50. Fest jeder die Chance auf das Accessoire am Hut hat, wurde die Auflage auf 20.000 Stück erhöht. Darüber hinaus ist bis zum 13. Juni im zweiten Obergeschoss im Rathaus Frankenthal die Sonderausstellung „25 Jahre Strohhutfestbutton“ zu sehen, die mit zahlreichen Exponaten zu einer nostalgischen Zeitreise durch ein Vierteljahrhundert Buttongeschichte einlädt.

Sonderbutton der Blaulichtfamilie

50 Mal Strohhutfest bedeutet auch 50 Mal Sicherheit durch die Frankenthaler Blaulichtfamilie – die Feuerwehr Frankenthal, das Technische Hilfswerk Ortsverband Frankenthal, die Frankenthaler Hilfsorganisationen (Deutsches Rotes Kreuz, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Johanniter und Malteser) und die Polizei. Anlässlich des Jubiläums gibt es einen einmaligen Sonderbutton, um ein Zeichen der Wertschätzung für die Einsatzkräfte zu setzen, die größtenteils ehrenamtlich arbeiten.

Der Button erscheint in einer Auflage von 2.000 Stück und ist für zwei Euro bei der Feuerwehr (Stand des Fördervereins St. Florian in der Erkenbertruine), am Stand des THW Helfervereins und an der Sanitätsstation in der Karolinenstraße erhältlich.

Länger feiern zum Jubiläum

Zum Jubiläum kann eine halbe Stunde länger gefeiert werden: Dank der durch Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer erwirkten Ausnahmegenehmigung durch die SGD Süd darf die Musik auf den Bühnen und in den Zelten von Donnerstag bis Samstag bis 23 Uhr erklingen.

Strohhutfest-Ticker auf dem Café Mirou

Damit die Vorfreude das ganze Jahr über aufrecht erhalten bleibt, wird zur 50. Ausgabe auf dem Café Mirou ein Countdown installiert, der die Zeit bis zum nächsten Fest versüßt.

Neue RPR1.Hauptbühne

Der Rathausplatz erhält eine neue, größere RPR1.Hauptbühne, die das Herzstück des Festes bildet und für viele unvergessliche Momente sorgt.

Kinderstrohhutfest in der Willy-Brandt-Anlage

Für Familien und junge Besucher ist das beliebte Kinderstrohhutfest erstmals in der großzügigen Willy-Brandt-Anlage zu finden. Dort warten von Donnerstag bis Sonntag tägliche Mitmachangebote, Kreativstände, Bühnenauftritte regionaler Tanzgruppen und als neues Highlight die Hüpfgiraffe „Winnie“.

KSB-Strohhutfestlauf: neuer Name und neue Strecke

2025 erwartet alle laufbegeisterten Strohhutfestbesucher gleich mehrere Neuigkeiten beim Strohhutfestlauf: Dank dem diesjährigen Hauptsponsor wird er in diesem Jahr als KSB-Strohhutfestlauf ausgetragen. Außerdem ziehen Start und Ziel in diesem Jahr ins Herz des Festes: auf den Rathausplatz. Und auch die Startzeiten werden frühsommerlichen Temperaturen angepasst: Bereits ab 10 Uhr starten Bambini-, Schüler- und Hauptläufe. Die Siegerehrung findet bereits um 12.15 Uhr durch OB Dr. Nicolas Meyer auf der Bühne am Rathausplatz statt.

Closing-Aktion als Abschied vom Fest

Am Sonntag gegen 21 Uhr laden Dr. Nicolas Meyer und die neue Miss Strohhut zu einer besonderen Closing-Aktion auf den Rathausplatz ein. Alle teilnehmenden Vereine, Beschicker, Ehrenamtliche, Organisatoren und die Blaulichtfamilie sind eingeladen, noch einmal zusammenkommen, um das 50. Strohhutfest gebührend abzuschließen.

Neu gestaltetes Programmheft und Frankenthal-App als Festbegleiter

Anlässlich des 50. Strohhutfests wurde das Programmheft neu gestaltet und erscheint nun modern, übersichtlich und im handlichen Format. Außerdem erstrahlt die Frankenthaler Bürger-App für die Dauer des Festes im Strohhutfest-Design. Neue Inhalte wie das Bühnenprogramm und die wichtigsten Standorte für den Festbesuch machen die App zum perfekten Strohhutfestbegleiter. Downloadlinks sind unter www.frankenthal.de/app zu finden.

Dank an die Sponsoren

Die Umsetzung des größten Straßenfestes der Pfalz ist nur dank zahlreicher Unterstützung möglich. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer dankt der KSB SE & Co. KGaA, RPR1, der Sparkasse Rhein-Haardt, den Stadtwerken Frankenthal GmbH, dem Möbelhaus Ehrmann, ZAZAZOU IT, der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz, der Baugesellschaft Frankenthal GmbH, dem Edeka Stiegler, der Holl iT GmbH, der Howden Turbo GmbH, der WolfCom GmbH, dem Hotel Central, dem Autohaus Bürkle, Delker Optik, dem Eilboten Mirko Strickler, der Kestenholz Autohaus GmbH, Hut Konrad, der Konrad Spiegel GmbH, Lippe Gartenbau, der Odenwald Quelle GmbH & Co. KG, der Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG, der Wind GmbH und der Rheinpfalz.

Öffnungszeiten

29. Mai: 11–24 Uhr

30. & 31. Mai: 10–24 Uhr

1. Juni: 11–21 Uhr

Das Programmheft ist ab der kommenden Woche an den bekannten Auslagestellen erhältlich. Online ist das gesamte Programm ist bereits unter

www.frankenthal.de/strohhutfest zu finden.

Quelle Stadt Frankenthal