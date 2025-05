Weinheim – Die Stadt putzt sich heraus – In den Tagen vor dem ersten großen Heimattage-Wochenende herrscht rege Betriebsamkeit

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Spitzenköche verstehen sich mit Bunsenbrennern ganz gut; sie haben den

Umgang gelernt. Wie Tristan Brandt, der einst der jüngste Zwei-Sterne-Koch

Deutschlands war und demnächst das Schlosspark-Restaurant in Weinheim eröffnet.

Die Köche verwenden die offene Flamme gerne zum Flambieren oder Karamellisieren

eines Desserts. Am Dienstag richtete Tristan Brandt die Flamme auf Unkraut und Gras,

das über die Schließzeit des Restaurants durch die Ritzen der Steinplatten auf der

Terrasse gewuchert waren. Da legte er mit dem Bunsenbrenner selbst Hand an.

Und er war nicht alleine.



Im Schlosspark, drumherum und in der City herrschte schon rege Betriebsamkeit – der

Baden-Württember-Tag, das erste Event der Heimattage Baden-Württemberg steht bevor.

Im Schlosspark ist die Bühne entstanden, auf der am Donnerstag, 15. Mai, zunächst die

1. Pop Night Weinheim stattfindet – Eintritt frei. Am Freitag, 16. Mai, tritt dann erstmals

Comedy-Star Bülent Ceylan auf; eine Premiere und ein Heimspiel. Am Samstag, 17. Mai,

läuft die mobile Kochshow SWR1 Pfännle, abends dann – wieder ohne Eintritt – steht der

Mannheimer Soulstar Laith-Al Deen mit seiner Band auf der SWR-Bühne. Am Sonntag

gehört die Bühne dann den Weinheimer Vereinen bei einem großen Familiennachmittag,

mit einem Gesangsauftritt Weinheimer Grundschüler zum großen Finale, bevor dann das

Wochenende in einen ökumenischen Gottesdienst im Abendrot mündet.

In der Stadt sind an beiden Wochenendtagen über 40 Stände für die

Landesgewerbeschau aufgebaut; am Dürreplatz gestaltet die Woinemer Hausbrauerei ein

kulturell-kulinarisches Programm – bereits ab Freitagabend. Am Samstag um 11 Uhr

eröffnet Oberbürgermeister Manuel Just die Gewerbeschau dort mit einem

Fassbieranstich.



Die Stadt will sich den erwarteten Tausenden Besuchern von der besten Seite zeigen. In

den vergangenen beiden Tagen wurde das historische Obertor saniert; zumindest in

einem ersten Abschnitt. Lose Putzteile wurden entfernt, der Naturstein freigelegt. Im

Schlosspark wurden gerade rechtzeitig neue Schilder und Karten aufgestellt, um die Gäste

über die Schönheiten und die Wegführung zu informieren.

Und Tristan Brandt, der neue kulinarische Schlossherr, putzte sein Restaurant heraus. Die

offizielle Eröffnung wird zwar erst in der nächsten Woche sein, aber über das Heimattage-

Wochenende will er schon die ersten Gäste auf der Terrasse bewirten.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim