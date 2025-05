Sinsheim – Parkgebühren digital mit dem Handy zahlen

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wer kennt es nicht? Man steht vor dem Parkscheinautomat und hat kein Kleingeld im Geldbeutel oder kann im Voraus nicht einschätzen, wie lange man parken muss.

Seit dem 12. Mai 2025 sind diese Probleme in Sinsheim durch eine neue Alternative im Bezahlvorgang vermeidbar. Denn Autofahrer können nun ihre Parkgebühren auch per Mobiltelefon zahlen. Dafür kooperiert die Stadt mit smartparking, einer Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung. Als Handyparken-Anbieter stehen „EasyPark“, „mobilet“, „PayByPhone“, „Parkster“ und „PARCO“ zur Auswahl. Je nach App-Anbieter und den gewählten Funktionen können zusätzlich zu den Parkgebühren App-Gebühren anfallen. Die Parkscheinautomaten bleiben parallel in Betrieb. An den Parkscheinautomaten finden sich zukünftig Informationen mit den neuen Dienstleistern und deren QR-Codes, über die Nutzer direkt zu den Anwendungen gelangen.

Den Parkvorgang startet der Autofahrer per App. Seine Parkzeit kann er ganz nach Bedarf stoppen oder verlängern. So entfallen Überzahlung und auch Verwarngelder wegen abgelaufener Tickets. Für diesen Komfort addieren die Anbieter unterschiedliche Zuschläge auf die kommunale Parkgebühr. In den Apps ist wie am Parkscheinautomat eine Abrechnung nach 10 Cent Schritten hinterlegt. Das bedeutet, je nach Parkzone werden die Parkgebühren in 6-Minuten-Schritten (Ringzone) oder 3-Minuten-Schritte (Kernzone) abgerechnet.

In den Parkhäusern Grabengasse, Burgplatz und Dr.-Sieber-Halle ist aufgrund des Schrankensystems kein Handyparken möglich.

Bild (Stadt Sinsheim): Ab sofort können Autofahrer ihre Parkgebühren bequem mit dem Handy zahlen, so zum Beispiel am Parkplatz Ziegelgasse.

Quelle: Stadt Sinsheim

