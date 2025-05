Rhein-Pfalz-Kreis – Hofflohmarkt in Böhl-Iggelheim

Rhein-Pfalz-Kreis / Böhl-Iggelheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits zum vierten Mal gibt es den Hofflohmarkt in Böhl-Iggelheim. Claudia Foß und Janis Brech organisieren die Veranstaltung.

Datum: 17. Mai in Iggelheim und am 24. Mai in Böhl, jeweils von 9 bis 16 Uhr.

