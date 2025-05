Rhein-Neckar-Kreis – SPD Frauen kritisieren Pläne von SAP zur Abschaffung der Frauenquote und Diversitätsziele

Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen Rhein

Neckar, auch bekannt als SPD Frauen Rhein Neckar, äußert scharfe Kritik an den

aktuellen Plänen des deutschen Softwarekonzerns SAP, die Frauenquote sowie

weitere für die Gesellschaft wichtige Diversitätsziele aus ihrem Firmenkodex streichen

zu wollen.

„Die geplanten Änderungen sind ein Rückschritt in der Gleichstellungspolitik und

senden ein alarmierendes Signal an die Gesellschaft“, erklärt die Vorsitzende von SPD

Frauen Rhein Neckar, Elisabeth Krämer. „Vielfalt und Chancengleichheit sind

Grundpfeiler einer modernen und gerechten Arbeitswelt, aber auch einer

nachhaltigen Wirtschaft. Das Streichen der Frauenquote gefährdet Fortschritte, die

wir in den letzten Jahren erzielt haben, und untergräbt das Engagement für eine

inklusive Unternehmenskultur.“

SPD Frauen fordern SAP auf, von den Plänen Abstand zu nehmen und stattdessen

aktiv an einer nachhaltigen Diversitätsstrategie festzuhalten. „Unternehmen wie SAP

tragen eine besondere Verantwortung, Vorbildfunktion zu übernehmen und Vielfalt

aktiv zu fördern. Diese Pläne senden ein bedenkliches Signal an die Gesellschaft“, so

Büsra Isik, stellvertretende Vorsitzende der SPD Frauen in Rhein Neckar. „Diversität

und Inklusion dürfen nicht einer ideologischen Politik aus den USA zum Opfer fallen!“

Die Arbeitsgemeinschaft betont, dass die Gleichstellung der Geschlechter und die

Förderung von Diversität essenziell sind, um Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und

gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Sie fordert SAP auf, die Bedeutung

dieser Ziele anzuerkennen und ihre Verpflichtung zu Vielfalt und Chancengleichheit

weiterhin konsequent zu verfolgen.

Bild: links Elisabeth Krämer, Vorsitzende der SPD Frauen Rhein Neckar, rechts die stellv. Vorsitzende Büsra Isik

Quelle: SPD Eberbach