Mannheim – Nicolas Mattinen wird ein Adler

Die Adler Mannheim haben ihre Defensive mit Nicolas Mattinen verstärkt. Der Kanadier wechselt aus der Organisation der Toronto Maple Leafs nach Mannheim und unterschreibt einen Einjahresvertrag.

„Ich freue mich riesig und fühle mich geehrt, in der nächsten Saison das Trikot der Adler zu tragen. Es fühlt sich großartig an, nach Deutschland zurückzukehren. Ich möchte meinen Teil zu einer hoffentlich erfolgreichen Saison beitragen und bin sehr gespannt darauf, alle kennenzulernen und im August mit der Arbeit zu beginnen“, blickt Mattinen voller Vorfreude auf die neue Spielzeit.

Mattinen kennt die PENNY DEL aus seiner Zeit bei den Straubing Tigers. In der Saison 2023/24 absolvierte der heute 27-Jährige alle 52 Hauptrundenspiele für die Niederbayern, dabei gelangen ihm 16 Tore und 30 Vorlagen. Wenig verwunderlich, dass Mattinens starke Leistungen in Deutschlands Eishockey-Oberhaus

entsprechend gewürdigt wurden. Bei der Award Show Mitte März 2024 wurde der großgewachsene Rechtsschütze nicht nur als „Verteidiger des Jahres“, sondern auch als „Spieler des Jahres“ ausgezeichnet.

Geplatzter Transfer

Nach seiner furiosen Debütsaison in der PENNY DEL hätte Mattinen bereits ein Adler werden sollen, der Verteidiger machte jedoch noch vor seiner Ankunft in Mannheim von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch, um einen Zwei-Wege-Vertrag bei den Maple Leafs zu unterschreiben. Ein NHL-Spiel für die Franchise aus Toronto blieb Mattinen verwehrt, stattdessen kam er in 22 AHL-Partien für die Marlies zum Einsatz.

„Wir sind dankbar, dass Nicolas sich entschlossen hat, aus Nordamerika zurückzukehren und unser Team zu verstärken. Er ist ein bewährter Punktesammler in der Liga, bringt Größe und Kampfgeist mit. Wir freuen uns darauf, ihn bald in unseren Farben auf dem Eis zu sehen“, so Dallas Eakins, Sportmanager und

Cheftrainer der Adler.

Mattinen wird in Mannheim mit der Rückennummer 52 auflaufen.

Der Kader 2025/26 in der Übersicht

Torhüter: Maximilian Franzreb, Leon Willerscheid

Verteidiger: Tobias Fohrler, John Gilmour, Leon Gawanke, Lukas Kälble, Nicolas Mattinen

Angreifer: Kristian Reichel, Eric Uba, Luke Esposito, Kris Bennett, Matthias Plachta, Samuel Soramies, Yannick Proske, Tom Kühnhackl, Marc Michaelis, Maximilian Heim, Alexander Ehl, Justin Schütz

Quelle ADLER Mannheim