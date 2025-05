Mannheim: Gas und Bremse verwechselt und Unfall gebaut

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Einen Verkehrsunfall verursachte ein 59-jähriger Mann am Montagmorgen im Stadtteil Schwetzingerstadt.

Der Mann war gegen 8.30 Uhr mit seinem Mercedes in der Schlachthofstraße unterwegs, als er in Höhe der Fritz-Huber-Straße eine Parklücke ausmachte. Beim Wenden auf der Fahrbahn verwechselte er offenbar das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr geradewegs gegen einen vor ihm stehenden Laternenmast. Der 59-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. An dem Mercedes entstand Totalschaden, während der Laternenmast nur geringfügig beschädigt wurde. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim