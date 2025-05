Mainz – 35 neue Polizistinnen und Polizisten starten ihren Dienst im Polizeipräsidium

Mainz / Worms / Ludwigshafen / (ots) Polizeipräsident Reiner Hamm begrüßte am Freitagvormittag, dem 02.05.2025 insgesamt 35 frisch graduierte Polizistinnen und Polizisten im Polizeipräsidium Mainz. Die Beamtinnen und Beamten haben ihr Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz erst wenige Tage zuvor erfolgreich abgeschlossen und treten nun ihren Dienst in den verschiedenen Direktionen des Präsidiums an.

Die jungen Kolleginnen und Kollegen werden künftig bei den Flächendirektionen Mainz, Worms und Bad Kreuznach sowie bei der Verkehrsdirektion und der Kriminaldirektion Mainz eingesetzt. Die breite Verteilung auf unterschiedliche Aufgabenbereiche verdeutlicht die vielseitige und fundierte Ausbildung, mit der die Absolventinnen und Absolventen in ihre polizeiliche Laufbahn starten.

Polizeipräsident Reiner Hamm gibt den neuen Kräften mit auf den Weg: “Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben uns gezeigt, dass unsere neuen Kolleginnen und Kollegen eine exzellente Ausbildung genießen und gut auf den Dienst vorbereitet sind.”

Zum Abschluss der Begrüßungsveranstaltung erinnert Reiner Hamm an einen zentralen Leitsatz, der auf Jakob Steffan zurückgeht: “Verrichten Sie stets Ihre Arbeit so, dass Sie von der Bevölkerung als Freund wahrgenommen werden.”

Mit diesen Worten entließ der Polizeipräsident die neuen Kolleginnen und Kollegen in ihren Dienstalltag – bereit, sich mit Engagement und Verantwortungsbewusstsein für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen.