Ludwigshafen – Tatverdächtiger nach Metalldiebstählen auf Friedhöfen ermittelt – Eigentümer von Diebesgut gesucht – Schaden 600.000 €

Ludwigshafen / Schifferstadt / Mutterstadt / Dannstadt-Schauernheim / Metropolregion Rhein-Neckar –

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 24.06.2024,

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/5808456

26.06.2024, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/5810228,

03.07.2024, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/5815554 ,

16.07.2024, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5824281

Nachdem es im Zeitraum zwischen dem 24.06.2024 und dem 16.07.2024 zu mehreren Diebstählen von Grabschmuck auf Friedhöfen in Ludwigshafen, Schifferstadt, Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim kam, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.



Im Rahmen der intensiven und umfangreichen Ermittlungsarbeit konnte ein Tatverdacht gegen einen 36-jährigen, rumänischen Staatsbürger begründet werden. Dieser befindet sich aktuell wegen einem anderen Verfahren in Bayern wegen des dringenden Tatverdachts u.a. des besonders schweren Diebstahls in Untersuchungshaft. Ob neben dem 36-Jährigen noch weitere Personen an den Taten beteiligt waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bei den Diebstählen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 600.000 Euro.



Im Rahmen der Ermittlungen wurde Grabschmuck sichergestellt, der am Tatort zurückgelassen wurde und noch nicht den Eigentümern zugeordnet werden konnte. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 4950 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Quelle: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz (ots)