Ludwigshafen – Mit Dolch bedroht – Streit zwischen mehreren Personen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montagabend (12.05.2025) gegen 21:00 Uhr kam es im Bereich des Rudolf-Hoffmann-Platzes in der Alberichstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei schlug ein 30-Jähriger einem 19-Jährigen hierbei mehrfach ins Gesicht, wodurch dieser Verletzungen im Gesicht und im Mund erlitt. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung bedrohte der Beschuldigte drei weitere männliche Personen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren mit einem Dolch. Anschließend flüchtete er zunächst. Einige Zeit später kehrte der Beschuldigte in die Alberichstraße zurück. Dort nahmen ihn Polizeikräfte unter Vorhalt der Dienstwaffe und mit Androhung eines Distanz-Elektroimpulsgerätes (sogenannter Taser) widerstandslos vorläufig fest.

Bei seiner Durchsuchung konnte ein Einhandmesser sowie in unmittelbarer Nähe der Dolch aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 30-jährige gab an, dass er zuvor mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden sei. Diese konnte auch in unmittelbarer Tatortnähe in einem Gebüsch aufgefunden werden.

Der 19-jährige wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der 30-jährige befand sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation, weshalb er vom kommunalen Vollzugsdienst in einem Krankenhaus vorgestellt wurde.

Die Hintergründe und die Umstände der Auseinandersetzung sind Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .