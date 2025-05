Ludwigshafen – Festnahme nach versuchter räuberischer Erpressung in der Innenstadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montag (12.05.2025), gegen 18:55 Uhr, saß ein 20-Jähriger am Platz der Deutschen Einheit, als er durch zwei 17- und 18-Jährige angesprochen wurde. Der 17-Jährige habe im Laufe des Gesprächs ein Messer vorgezeigt und die Herausgabe seiner Wertsachen von dem 20-Jährigen gefordert. Als dieser verneinte, schlugen die beiden Täter auf den jungen Mann ein. Hieraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, welche sich schließlich in ein nahgelegenes Restaurant verlagerte. Durch das Gerangel wurden mehrere Tische und ein zweijähriges Kind umgeschmissen, welches sich leicht verletzte. Schließlich flüchteten die beiden Täter, konnten jedoch wenig später am Hauptbahnhof kontrolliert und festgenommen werden. Ein Messer wurde nicht aufgefunden. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurden die beiden 17- und 18-Jährigen auf freien Fuß gesetzt.

