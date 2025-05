Ludwigshafen – Einbruch in Kita – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am zurückliegenden Wochenende im Zeitraum vom 09.05.2025, 18:30 Uhr bis 12.05.2025, 06:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Kindertagestagesstätte in der Pettenkoferstraße.

Unter anderem entwendeten die Täter einen Laptop sowie Getränke. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

