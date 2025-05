Karlsruhe – Schwerer Unfall – Pedelec-Fahrerin fuhr entgegen der Fahrtrichtung und wurde schwer verletzt

Karlsruhe – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen im Karlsruher Stadtteil Durlach wurde eine 60-jährige Pedelec-Lenkerin schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Frau gegen 09:50 Uhr auf dem Gehweg der Badener Straße in südlicher Richtung unterwegs – offenbar entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung. An der Kreuzung zur Rittnerstraße wollte sie die Badener Straße mutmaßlich bei roter Fußgängerampel überqueren und stieß dabei mit einem BMW zusammen, der von einer 73-jährigen Frau in nördlicher Richtung gelenkt wurde.

Durch die Kollision stürzte die Zweirad-Fahrerin und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe (ots)