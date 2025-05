Hockenheimer Mai – was gilt es zu beachten?

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Mai lädt zum Feiern ein: Zum 48. Mal findet von Freitag, den 16. Mai 2025 bis Samstag, den 17. Mai 2025, der Hockenheimer Mai statt. Für einen reibungslosen Ablauf des Stadtfestes, gibt es einiges zu beachten:

Die Obere Hauptstraße von der Fortunakreuzung bis zur Rathausstraße, die Rathausstraße von der Oberen Hauptstraße bis zur Kirchenstraße, der Marktplatz, die Parkplätze auf beiden Seiten der Ottostraße, die Ottostraße zwischen der Heidelberger Straße und der Rathausstraße, sowie der Zehntscheunenplatz werden von Samstag, den 17. Mai 2025, ab 07:00 Uhr, bis Sonntag, den 18. Mai 2025, um 10:00 Uhr, für den gesamten Verkehr gesperrt und es gilt ein Haltverbot.

Zudem wird die Untere Mühlstraße zwischen der Oberen Hauptstraße und der Abzweigung der Unteren Mühlstraße am Samstag, den 17. Mai 2025, von 07:00 bis 22:00 Uhr voll gesperrt.

Der Hockenheimer Marktplatz wird ab Mittwoch, den 14. Mai 2025, ab 07:00 Uhr gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montag, den 19. Mai 2025. In den genannten Straßen sowie auf dem Marktplatz herrscht während dieser Zeiträume zudem ein Haltverbot.

Der Parkplatz Ottostraße, auf Seite der Stadthalle, wird von Donnerstag, den 15. Mai 2025, ab 12:00 Uhr, bis Montag, den 19. Mai 2025 komplett gesperrt. Der Parkplatz Ottostraße, auf der Seite des Rathauses, wird von Freitag, den 16. Mai 2025, ab 13:00 Uhr, bis Sonntag, 18. Mai 2025 ebenfalls voll gesperrt.

Die Ausfahrt aus der Tiefgarage der Stadthalle ist von Samstag, den 17. Mai 2025, ab 06:00 Uhr, bis Sonntag, den 18. Mai 2025, 10:00 Uhr, nur über die Heidelberger Straße möglich.

Der Parkplatz hinter Zehntscheune am NKD wird am Samstag, den 17. Mai 2025, von 8:00 Uhr bis Sonntag, den 18. Mai 2025, 01:30 Uhr gesperrt.

Am Freitag, den 16. Mai 2025, fährt der Stadtbus ab 15:00 Uhr von der Oberen Hauptstraße über den Eichhorn-Parkplatz zur Luisenstraße. Die Haltestellen der BRN-Linienbusse “Rathaus” am Rathaus beziehungsweise Lutherhaus und “Kaiserstraße” werden am gesamten Samstag, den 17. Mai 2025, und am Sonntag, den 18. Mai 2025, bis 10:00 Uhr, nicht angefahren. Ebenso kann die Stadtbuslinie im gleichen Zeitraum die Haltestellen “Festhalle” und “Luisenstraße/GEG” nicht anfahren. Während der Sperrung fährt der Stadtbus von der Heidelberger Straße über die Parkstraße zur Luisenstraße.

Weitere Informationen zum Hockenheimer Mai finden Sie auf https://hockenheimer-marketing-verein.de/

Quelle: Stadt Hockenheim