Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Mittwoch, 4. Juni 2025 informieren die Wirtschaftsförderung Bergstraße und die WIBank Hessen zu Zuschüssen sowie Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten von Land, Bund und EU – inklusive Details zum neuen Hessenfonds – Sie planen Investitionen in Ihr neu gegründetes oder bestehendes Unternehmen und möchten wissen, ob öffentliche Fördermittel Ihr Vorhaben unterstützen können? Bestehende Unternehmen, Gründerinnen und Gründer sowie Unternehmensnachfolgerinnen und -nachfolger erhalten beim Sprechtag der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) und der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) umfassende Informationen. Am Mittwoch, 4. Juni 2025, gibt Nina Gibbert-Doll, Förderberaterin der WIBank, einen Überblick über die Förderangebote von Land, Bund und Europäischer Union. Thematische Schwerpunkte sind Förderkredite, Beteiligungen, Zuschüsse und öffentliche Bürgschaften. Neu ist außerdem, dass der HessenFonds aktuell für Unternehmen geöffnet ist und zusätzliche Fördermöglichkeiten bietet.

Die WIBank ist langjährige Kooperationspartnerin der WFB und bietet als Förderbank des Landes Hessen Gründerinnen, Gründern und Unternehmen eine neutrale sowie umfassende Beratung zu Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten.

Julia Freier, Projektmanagerin im Unternehmens- und Gründungsservice der WFB, erläutert: „Das Feld der Förderangebote ist breit und komplex. Gerade ohne fachliche Vorkenntnisse fällt es schwer, den Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten und deren Kombinationsoptionen zu behalten. Umso mehr freut es uns, dass wir dank unserer Kooperation mit der WIBank diese fundierte Beratung hier vor Ort anbieten können.“ Nina Gibbert-Doll empfiehlt zur Vorbereitung: „Auf der Webseite der WIBank finden Interessierte unter dem Stichwort Förderberatung Hessen eine Checkliste mit allen wichtigen Unterlagen für das Gespräch. Sie hilft, sich optimal vorzubereiten und sorgt für mehr Orientierung.“ Da der Sprechtag sich ausdrücklich sowohl an bestehende Unternehmen als auch an Gründungen richtet, organisiert die WFB die Veranstaltung im Rahmen der Gründungsoffensive Bergstraße, mit der das Gründungsklima in der Wirtschaftsregion weiter gestärkt werden soll.

Info: Die Teilnahme am Sprechtag ist kostenfrei, eine Anmeldung im Voraus ist erforderlich. Termine können über die WFB vereinbart werden, Telefon: 06252 68929-12. Die Beratungen finden in den Räumlichkeiten der WFB, Wilhelmstraße 51 in Heppenheim, statt. Alternativ ist eine Beratung auch per Videokonferenz möglich.

Die Förderberatung des Landes Hessen bei der WIBank und die Checkliste zur Vorbereitung finden Sie unter www.wibank.de/wibank/diewibank/foerderberatung-hessen.

Wissenswertes über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.

Quelle: Wirtschaftsregion Bergstraße