Heidelberg – Stadt plant barrierefreie und fahrradfreundliche Umgestaltung zentraler Kreuzung in Neuenheim

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am 13.05.2025 wurden der Polizei Landau gegen 03:05 Uhr zwei Personen gemeldet, welche im Bereich der Martin-Luther-Straße in Landau versuchten, in geparkte Fahrzeuge zu gelangen. Hierbei überprüften diese, ob die Fahrzeuge verschlossen waren, indem sie an den Türgriffen rüttelten. Ziel dürfte gewesen sein, Bargeld und Gegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen zu entwenden. ... Mehr lesen »