Heidelberg – Sport und Spiel in der Schwanenteichanlage – Sportbox ist kostenlos nutzbar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von Boulekugeln über Springseile und Yogamatten bis hin zu Medizinbällen und Kettlebells: Seit einem Jahr hält eine Sportbox in der Schwanenteichanlage in Heidelberg-Bergheim zahlreiche Spiel- und Sportgeräte bereit. Möglich gemacht hat dies das Programm „Mittendrinnenstadt“ der Stadt Heidelberg. Per Smartphone können Interessierte die rund anderthalb Meter hohe und einen Meter breite Box öffnen und Sportmaterialien ausleihen. Bis zu 20 Personen können damit gleichzeitig trainieren. Interessierte können die App „Sportbox“ herunterladen und sich registrieren. Zur Nutzerverifizierung wird eine einmalige Anmeldegebühr von 50 Cent erhoben. Danach ist die Nutzung kostenlos. Mit dem Zugang lassen sich auch in weiteren Städten Sportboxen nutzen, beispielsweise in Mannheim, Stuttgart, Köln, Berlin und Hamburg. Weitere Infos sind im Internet verfügbar unter www.sportbox.de.

„Mittendrinnenstadt“ fördert Vielfalt in Heidelbergs Innenstadt

Die Stadt Heidelberg entwickelt ihre Innenstadt weiter: Unter dem Titel „Mittendrinnenstadt“ wird das Stadtzentrum von der Altstadt über Bergheim bis zum Hauptbahnhof bis 2025 mit einem Förderprogramm von 5,5 Millionen Euro gestärkt, darunter befindet sich auch Bundesförderung aus dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Ministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter vielmehr.heidelberg.de > Mittendrinnenstadt.

Quelle: Stadt Heidelberg