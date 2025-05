Heidelberg – Rekord: „Sport im Park“ bietet 40 Kurse – Angebote in allen Heidelberger Stadtteilen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von Acro-Yoga über Functional Fitness und Nordic Walking bis hin zu Qi Gong und Zumba: Das kostenlose „Sport im Park“-Angebot von Stadt Heidelberg, Sportkreis Heidelberg und Heidelberger Sportvereinen ist in die fünfte Saison gestartet. Da kurzfristig noch zwei Kurse hinzugekommen sind – Rücken-Fit und Fitness-Mix –, umfasst das Programm nun insgesamt 40 Kurse – ein Rekord bei „Sport im Park“ in Heidelberg. Die Angebote finden auf Grün- und Parkflächen in allen Heidelberger Stadtteilen und unter Anleitung professioneller Übungsleiterinnen und Übungsleiter statt. Weitere Informationen und ein Newsletter sind online verfügbar unter www.heidelberg.de/sportimpark. Die Kurse sind für untrainierte Personen ebenso geeignet wie für trainierte Sportlerinnen und Sportler. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, ein Einstieg jederzeit möglich. Saisonende ist am 29. September 2025.

Mountainbiking-Special im Juni

Außerhalb der Reihe findet am Montag, 2. Juni 2025, um 18 Uhr ein Mountainbiking-Special mit dem Deutschen Alpenverein statt. Unter der Leitung von Judith Englert geht es auf den „Weißen Stein“. Treffpunkt ist auf der Grünanlage „Am Römerbad“ (Ecke Jahnstraße/Berliner Straße) in Neuenheim. In einfachen bis mittelschweren Trails – je nach Bedürfnissen der Teilnehmenden – führt die Tour nach der Fahrt nach oben aus circa 500 Höhenmetern wieder hinunter. Kleine technischen Einheiten werden eingebaut, etwa zu den Fragen: Wie sitze ich auf dem Rad? Welches Bremsverhalten ist wo und wie angebracht? Dazwischen wird an der Fahrtechnik gefeilt. Ende ist gegen 21 Uhr. Mitzubringen sind ein funktionstüchtiges Mountainbike (vor allem die Bremsen sollten richtig funktionieren), Helm, Trinkflasche oder Trinkblase, Riegel oder ähnliches. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Quelle: Stadt Heidelberg