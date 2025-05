Heidelberg – Elektromobilität: Ladesäulen-Spaziergänge in Südstadt und Pfaffengrund – Entdecken Sie nachhaltige Mobilität in Ihrer Nachbarschaft

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die KLiBA, Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis gGmbH und die Stadt Heidelberg laden alle Interessierten zu zwei spannenden LadesäulenSpaziergängen ein: am Mittwoch, den 21. Mai 2025 um 17 Uhr in der Südstadt und am Montag, den 26. Mai 2025 um 17 Uhr im Pfaffengrund. Die Ladesäulen-Spaziergänge der KLiBA haben sich als beliebtes Format etabliert, das Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bietet, Elektromobilität zu erleben und mehr über die lokale Ladeinfrastruktur zu erfahren. In einem etwa 90-minütigem Rundgang legen wir gemeinsam drei bis vier Kilometer zurück und erkunden dabei verschiedene Ladesäulen-Standorte. Dabei besuchen wir sowohl öffentliche Ladestationen als auch private Wallboxen, um Ihnen einen umfassenden Überblick über die Lademöglichkeiten in Ihrer Umgebung zu geben. Selbstverständlich haben Sie während des Spaziergangs die Gelegenheit, Fragen zur Elektromobilität und zu Ladelösungen zu stellen.

Details zu den Veranstaltungen:

• Südstadt: Mittwoch, 21. Mai 2025 um 17 Uhr. Treffpunkt: Marlene-Dietrich-Platz (vordem neuen Karlstorbahnhof). Hier besichtigen wir auch eine E-Carsharing-Station und demonstrieren den Entleihvorgang, um die Vorteile dieses alternativen Angebotes aufzuzeigen.

• Pfaffengrund: Montag, 26. Mai 2025 um 17 Uhr. Treffpunkt: am Bürgeramt in Heidelberg Pfaffengrund. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – erscheinen Sie einfach pünktlich! Bei schlechtem Wetter behalten wir uns eine kurzfristige Verschiebung vor.

Aktuelle Informationen dazu finden Sie spätestens einen Tag vor der Veranstaltung auf https://kliba-heidelberg.de/termine/. Seien Sie dabei und gestalten Sie die Zukunft der Mobilität mit! Das Elektromobilitäts-Team – Jessica Skowron und Bernhard Bruch – informiert und berät Bürgerinnen und Bürger, Kommunen sowie Unternehmen des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Heidelberg rund um das Thema Elektromobilität. Wenden Sie sich gerne mit Ihrem individuellen Anliegen an die KLiBA. Telefon 06221 99875-32/-33, E-Mail: elektromobilitaet@kliba-heidelberg.de

Quelle: KLiBA, Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg