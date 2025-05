Eberbach – Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt Eberbach und Klimastiftung für Bürger unterzeichnet

Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Durchführung gemeinsamer Aktionen vereinbart

Am 09. Mai 2025 unterzeichneten der Eberbacher Bürgermeister Peter Reichert und der

Vorstandsvorsitzende der Klimastiftung für Bürger Dr. Bernd Welz die Kooperations-

vereinbarung zur Durchführung gemeinsamer Aktionen im Sinne der Stiftungsziele der

Klimastiftung für Bürger und der Klimaschutzaktivitäten der Stadt Eberbach am Neckar.

Diese Kooperationsvereinbarung ist die Basis für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Sie dient der gegenseitigen Information und Unterstützung bei geeigneten Aktionen und

Projekten sowie der Vernetzung mit Engagierten im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit

im Rahmen der Verfolgung und Erfüllung der gemeinnützigen Zwecke und Ziele der

Klimastiftung für Bürger.

Für beide Kooperationspartner besteht die Möglichkeit gemeinsame Projekte durchzuführen,

wie zum Beispiel Aktivitäten zur

• Durchführung städtischer Veranstaltungen mit Bezug zum Klimaschutz in der KLIMA

ARENA z.B. Vorträge, Exkursionen der Stadtverwaltung und der Gremien der Stadt;

• Förderung der Nutzung des Angebots der KLIMA ARENA durch die Schulen der

Stadt;

• Förderung der Nutzung des Angebots der KLIMA ARENA durch Vereine und

Unternehmen der Stadt;

• Durchführung von Bürgerfahrten in die KLIMA ARENA;

• Kommunikation des KLIMA ARENA Angebots über das Stadtmarketing z.B. durch

permanente Auslage von KLIMA ARENA Flyern an geeigneter Stelle,

Veröffentlichung des Veranstaltungsprogramms oder Aufstellen von Plakaten.

Zur Klimastiftung:

Die Klimastiftung für Bürger ist als gemeinnützig im Sinne der §§ 51 ff. AO anerkannt und

verfolgt das Ziel, die Aufmerksamkeit für den Schutz der Umwelt und des Klimas zu erhöhen,

Menschen zum Handeln zu motivieren und zum aktiven Mitgestalten einer nachhaltigen und

klimaneutralen Zukunft zu befähigen.

Die Klimastiftung für Bürger bietet mit der KLIMA ARENA in Sinsheim einen in

Süddeutschland einzigartigen Lern- und Erlebnisort zu den Themen Klimawandel und

Nachhaltigkeit. Mit der interaktiven Ausstellung, den ergänzenden Bildungsangeboten für

Schulklassen, Vorträgen und Veranstaltungen für alle Altersgruppen sollen möglichst viele

Menschen für den Klimawandel sensibilisiert und zu einem aktiven, nachhaltigen Leben

inspiriert werden.

Zum Hintergrund:

Am 18.03.2021 fasste der Gemeinderat den Beschluss, dass die Stadt Eberbach bis 2035

klimaneutral sein soll. Das bedeutet, dass ab diesem Zeitraum der jährliche

Treibhausgasausstoß gleich oder kleiner der möglichen Einsparungen sein soll. Das Ziel

wurde aus dem Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 abgeleitet und entspricht dem

1,5°C-Ziel. Verwaltung und Stadtwerke verpflichten sich, bis 2035 klimaneutral zu arbeiten.

Der Schutz unseres Klimas und die Energiewende stellen unsere Gesellschaft vor große

Herausforderungen.

Internationale und nationale Klimaschutzziele können nur umgesetzt werden, wenn einzelne

Kommunen in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich ansetzen, selbst mit gutem Beispiel

vorangehen und die Menschen vor Ort zum Mitmachen gewinnen – nach dem Motto „global

denken – lokal handeln“.

Die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzepts, der Beitritt zum Klimaschutzpakt des Landes

Baden-Württemberg, verschiedene auf der Homepage der Stadt Eberbach auffindbare

Angebote im Bereich Klimaschutz an die Bürgerinnen und Bürger und die Teilnahme am

European Energy Award machen dies in Eberbach deutlich.

