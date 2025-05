Eberbach – Bezirksjugendtag und Bezirkstag der Basketballvereine

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar./bi. Am vergangenen Freitag fand im Vereinsheim des TV Eberbach der Bezirksjugendtag sowie der Bezirkstag der Basketballvereine des Bezirks 1 der Rhein Neckar Region statt, der unter dem Dachverband des BBW, des Basketballverbands Baden-Württemberg, steht. Geleitet wurde die Veranstaltung vom Bezirksvorsitzenden Ulrich Schmitt und dem Jugendwart des Bezirks, Daniel Ryklin.

Ulrich Schmitt eröffnete die Versammlung mit einer herzlichen Begrüßung aller Anwesenden, darunter auch Bürgermeister Peter Reichert, den er kurzerhand als Oberbürgermeister betitelte und somit gleich zu Anfang für einen Lacher und somit gute Stimmung sorgte. In seinem Grußwort korrigierte ihn Reichert und erklärte, dass er „nur” Bürgermeister sei, allerdings dafür in der „schönsten Stadt im Neckartal” Stadtoberhaupt sein dürfe. Er betonte darüber hinaus die wichtige Rolle, die Vereinsarbeit in der heutigen Gesellschaft spielt. „Vereine sind das soziale Rückgrat unserer Gemeinschaften. Sie fördern nicht nur den sportlichen Ehrgeiz, sondern tragen auch zur persönlichen Entwicklung junger Menschen bei”, so Reichert. Auch das Ehrenamt sei hervorzuheben. „Alle, die sich aktiv im Vereinsleben engagieren, tun dies mit vollem Einsatz, in ihrer Freizeit und immer zum Wohle der Vereine.” Diese Worte fanden großen Zuspruch bei den Teilnehmern und unterstrichen die Motivation vieler Ehrenamtlicher, die sich unermüdlich für ihre Sportvereine einsetzen.

Im Anschluss an das Grußwort ging die Versammlung in die Tagesordnungen über. Der Bezirksjugendtag bot eine gute Plattform für den Austausch bewährter Methoden im Bereich der Jugendarbeit und zur Schaffung eines positiven Umfelds und zur Förderung des Fair Play. Die anwesenden Vertreter waren sich einig, dass der Austausch und die Vernetzung untereinander weitere Fortschritte versprechen. Im Anschluss folgte der Bezirkstag, der ebenfalls Platz für Aussprache und Austausch bot.

Kayhan Isik, Vorstandsvorsitzender des Turnvereins Eberbach und am Freitag in seiner Funktion als Rechtswart und somit Teil des Bezirksvorstands anwesend, sagte nach der Veranstaltung: „Es ist wichtig, dass wir uns als Vereine zusammenschließen, um gemeinsame Standards und Best Practices zu entwickeln. Nur so können wir die Qualität unserer Trainingsangebote und die Gesamtentwicklung unseres Sports im Bezirk optimal gestalten.” „Wir müssen sicherstellen, dass wir talentierte junge Spieler frühzeitig erkennen und fördern. Nur so können wir die Zukunft des Basketballs in unserer Region sichern”, ergänzte Reinhard Mietschke, Lehrwart des Bezirks.

Die Teilnahme und die engagierte Mitarbeit aller Beteiligten zeigen, dass der Basketballsport in Eberbach und Umgebung lebendig ist und eine vielversprechende Zukunft hat. „Wir sind auf dem richtigen Weg, wenn sich so viele Menschen für den Basketball und seine Werte einsetzen”, schloss Ulrich Schmitt die Versammlung ab und bedankte sich bei den Vorständen des TV Eberbach, Andreas Kohler und Kayhan Isik für die Gastfreundschaft und Bewirtung an dem Abend.

Auf dem Bild von links: Bürgermeister Peter Reichert, die Vorstandsvorsitzenden des TV Eberbach, Kayhan Isik und Andreas Kohler, Hans Georg Hold von der Basketballabteilung des TV Eberbach, Reinhard Mietschke, Lehrwart des Bezirksvorstands, Ulrich Schmitt, Bezirksvorsitzender und Michael Mang, Kassenprüfer des Bezirksvorstands.

