Weinheim – In Weinheim beginnt die heiße Phase – Der Baden-Württemberg-Tag am 17. und 18. Mai ist mit seiner Erlebnismesse und dem Schlossparkprogramm ein zentrales Wochenende der Heimattage

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis7Metropolregion Rhein-Neckar. Vom AC Weinheim über die Landesgartenschau 2026 bis zur Trachtenjugend Baden-Württemberg: Das Land ist zu Gast in Weinheim am ersten zentralen Heimattage-Wochenende des Jahres: am Baden-Württemberg-Tag, der genau genommen ein ganzes Wochenende lang dauert, nämlich Samstag, 17. und Sonntag, 18. Mai. Seit Wochen laufen die Vorbereitungen auf diese Tage, die das moderne und gesellige Baden-Württemberg verkörpern- Längst steht die Planung auch schon im Detail. Auch die Absprachen mit den Sicherheits- und Ordnungsbehörden werden in diesem Zusammenhang ständig geführt, die Sicherheitskonzepte angepasst, wie jetzt Pascal Martiné vom Ordnungsamt bestätigte. Geboten werden eine zweitägige Erlebnismesse mit einer Landesgewerbeschau in der Innenstadt und im Schlosspark ein buntes Bühnenprogramm mit SWR1 Pfännle und einem Konzert von Laith-Al Deen am Samstag sowie ein bunter Familiennachmittag am Sonntag. Bei einer Auftakt-Pressekonferenz am Freitag am Marktplatz haben Oberbürgermeister Manuel Just, Heimattage-Projektleiterin Ada Götz und die weiteren Heimattage-Akteure der Stadt die Medien, die Sponsoren und Partner der Großveranstaltung aus erster Hand informiert. Die Planung steht, die „heiße Phase der Heimattage“, so Pressesprecher Roland Kern, „kann beginnen“.

„Das moderne Schaufenster des Landes“

Der Baden-Württemberg-Tag der Heimattage, so beschrieb es Oberbürgermeister Manuel Just, ist das moderne Schaufenster des Landes. Im September widmet sich die Stadt dann nochmal dem eher traditionellen Schwerpunkt dieses Festjahres, unter anderem mit dem Landesfestumzug. Der OB drückte seine große Wertschätzung gegenüber den Partnern und Sponsoren aus. „Ohne Ihr finanzielles und teilweise auch personelles sowie materielles Engagement würden wir diese Heimattage in dieser Qualität nicht schaffen“, so Just. Und weiter: „Sie beweisen, dass Sie sich mit Ihrer Heimat und ihrem Umfeld identifizieren, und Sie leisten mit Ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag nicht nur zum Image des Wirtschaftsstandortes Weinheim – sondern auch zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Stadt und der Region.“ Just zeigte sich gewiss, dass die Heimattage sowohl für die Außenwirkung und damit für eine mögliche Wertschöpfung in der Stadt sorgen, aber auch nachhaltig für die Identifikation der Menschen mit ihrer Heimatstadt – und damit für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Der OB betonte: „Dieser Aspekt ist im Verlauf der letzten Monate sicher noch einmal wichtiger geworden.“



Verkaufsoffener Sonntag am 18. Mai

In Weinheim erstreckt sich an diesen Tagen eine bunte Erlebnismesse durch die Innenstadt. Von der Bahnhofstraße und den Dürreplatz über den Karlsberg, die Institutstraße samt Institutsparkplatz bis zum Amtshausplatz und hinauf zu Schlosshof und Schlosspark. Ein reichhaltiges Essen- und Trinken-Angebot wird es an den Plätzen geben. Auch am Dürreplatz, wo unter der Regie der Woinemer Hausbrauerei auch ein Kulturprogramm geboten wird – und selbstverständlich sind die Marktplatzwirte auf die Gäste aus nah und fern bestens vorbereitet. Außerdem sind die Geschäfte der Innenstadt an beiden Tagen geöffnet, auch am Sonntag! Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann kündigte an, dass rund 40 Stände unterschiedlicher Größe an den Straßen und auf den Plätzen eine Erlebniswelt bilden. Darunter sind touristische Angebote, die Verbraucherzentrale, Kirchen, Vereine, Verbände, Weinheims Gewerbetreibende beim Gewerbeverein im Schulterschluss, weitere Firmen und Dienstleister aus der Stadt und der Region, das Stift Sunnisheim, der Verkehrsverbund VRN, eine Abordnung der Stadt Ellwangen, wo 2026 die Landesgartenschau eröffnet, die Stadtwerke Weinheim, die Bundeswehr und andere Anbieter.

Und das alles ohne Eintritt! „Das ist ein Grundprinzip der Heimattage“, beschrieb Heimattage-Projektleiterin Ada Götz, die von allen Seiten viel Lob und Anerkennung für das Programm und den bisherigen Verlauf der Heimattage bekam. Sie verwies auch darauf, dass kein Einweggeschirr verwendet wird, und das Pilgerhaus hat in Kooperation mit dem Stift Sunnisheim eine „Toilette für Alle“ extra bauen lassen. Sie wird erstmals bei den Heimattagen eingesetzt. Am Samstag wird die Gewerbeschau mit einem Fassbieranstich auf dem Dürreplatz bei der Woinemer Hausbrauerei eröffnet. Ab 13.30 Uhr beginnt im Schlosspark die große Bühnenkochshow SWR 1 Pfännle mit SWR-Koch Eberhard Braun und Moderatorin Petra Klein. Als Vertreter der lokalen Genussszene sind Brot-Sommelier Michael Kress, Patissière Theresa Mendel und Spitzenkoch Tristan Brandt Akteure auf der Bühne. Abends folgt dann ein Gratis-Konzert mit dem Soulstar Laith-Al Dean (für das es allerdings keine Karten mehr gibt), von 19.30 Uhr bis 22 Uhr.

Gottesdienst im Abendrot zum Finale

Am Sonntag ab 13 Uhr bis 18 Uhr hat das Kulturbüro ein Familienprogramm auf der Schlosspark-Bühne mit überwiegend Weinheimer Akteuren zusammengestellt, aber auch mit einem Tanz- und Mitmach-Märchen mit dem bekannten Kabarettist und Comedian Martin „Maddin“ Schneider Beim großen Finale treten rund 500 Weinheimer Schülerinnen und Schüler gemeinsam auf, bevor dann abends ab 18 Uhr die christlichen Kirchen der Stadt zum abschließenden Ökumenischen Open-Air-Gottesdienst im Abendrot einladen. Pfarrer Dr. Stefan Royar versprach beseelte Momente wie den gemeinsamen Auftritt aller Weinheimer Posaunenchöre – ein absolutes Novum. Susann Becker, Leiterin des Amtes für Kultur, Tourismus und Wirtschaft, bei dem die Fäden der Organisation zusammenlaufen, betonte, dass die Stadt bei der Organisation auf viele Akteure bauen könne, wie den Verein „Lebendiges Weinheim“ und den Gewerbeverein, aber auch auf etwa 40 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Für den erwarteten Andrang an diesem Wochenende hat die Stadt Vorkehrungen getroffen. Grundsätzlich wird eine Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen, es sind aber auch Gratis-Parkplätze ausgeschildert, von denen man bequem in die Stadt laufen kann, der größte befindet sich am Freudenberg Tor 1 am Hauptbahnhof, auf dem Parkplatz am Roten Turm dürfen Menschen mit eingeschränkter Mobilität ihr Fahrzeug abstellen. Dort bleibt ansonsten Platz für Fahrräder frei – mitten in der Stadt.

Alle Infos zu den Weinheimer Heimattagen auch unter www.heimattage2025.de

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim