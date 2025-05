Speyer – Übergabe von Spielzeug-Ausleihkiste am Platz der Stadt Ravenna

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 9. Mai 2025, wurde um 15 Uhr auf dem Spielplatz am Platz der Stadt Ravenna – zugleich auch als „Platz der Kinderrechte“ bekannt – im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern des Stadtteilvereins Speyer-Süd e.V., des Lions-Club Speyer, Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, Bürgermeisterin Monika Kabs sowie zahlreicher Kinder und Eltern die erste öffentliche Spielzeug-Ausleihkiste in Speyer übergeben. Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Pilotprojekt, das mit einer großzügigen Spende des Lions-Club Speyer in Höhe von 2.300 Euro realisiert werden konnte. Die robust gefertigte Kiste wurde speziell für den Einsatz im Außenbereich konzipiert, gestaltet, witterungsbeständig beklebt und mit vielfältigem Sandspielzeug befüllt. Die Idee zu diesem niedrigschwelligen Angebot stammt ursprünglich aus dem skandinavischen Raum, wo vergleichbare Modelle seit mehreren Jahren erfolgreich auf öffentlichen Spielplätzen etabliert sind. Ziel ist es, Kindern frühzeitig einen bewussten Umgang mit dem Thema Teilen zu vermitteln und Teilhabe unabhängig von der individuellen Ausstattung einzelner Familien zu ermöglichen. „Das Konzept ist ebenso simpel wie wirkungsvoll: Kinder lernen auf spielerische Weise, was Teilen bedeutet und fördern dabei gleichzeitig ihr Bewusstsein für Nachhaltigkeit sowie gemeinschaftliches Handeln. Solche Projekte sind entscheidend für ein gutes Miteinander in unserer Stadt“, freuen sich Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Bürgermeisterin Monika Kabs.



Auch in mehreren deutschen Städten finden sich bereits wetterfeste Boxen mit Ausleihprinzip – die Umsetzung in Speyer folgt somit einem erprobten und zugleich inklusiven Ansatz: Nicht jeder Gegenstand muss im eigenen Besitz sein – vielmehr kann gemeinschaftlich genutztes Spielmaterial die sozialen Kompetenzen von Kindern stärken, praktische Abhilfe bei vergessenen Spielsachen schaffen und den Gemeinschaftssinn fördern. Die Spielzeugkiste steht allen Kindern zur freien Nutzung offen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, gut erhaltenes, nicht mehr benötigtes Sandspielzeug von zuhause mitzubringen und die Kiste damit regelmäßig aufzufüllen. Damit soll das Projekt langfristig im Sinne einer aktiven Stadtteilbeteiligung mitgetragen werden. Um die Freude an dem Spielzeug möglichst lange aufrechtzuerhalten gelten klare Regeln für Kinder und Eltern, welche verständlich und gut sichtbar an der Kiste angebracht sind. Der Stadtteilverein Speyer-Süd e.V. setzt langfristig auf die Mitwirkung engagierter Eltern, die regelmäßig mit ihren Kindern vor Ort sind, um durch gemeinschaftliche Pflege zur Erhaltung der Spielzeugkiste beizutragen.

Quelle: Stadt Speyer