Speyer – Spiel, Spaß und Stadtentwicklung – Natur-Rallye in Speyer-Süd lädt zum Entdecken ein

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie vielfältig Städtebauförderung sein kann, zeigt ein buntes Aktionsprogramm am Samstag, 24. Mai 2025: Von 11 bis 14 Uhr verwandelt sich die Spiel- und Freizeitfläche am Haspelweg in einen Erlebnisort für die ganze Familie – mit Natur-Rallye, Mitmachaktionen und Infos rund um die laufenden Projekte im Fördergebiet „Sozialer Zusammenhalt Speyer-Süd“.

Der bundesweite „Tag der Städtebauförderung“ macht jährlich sichtbar, was mit Unterstützung von Bund, Ländern und Kommunen vor Ort entsteht. In Speyer-Süd stehen in diesem Jahr drei Vorhaben im Fokus: die Umgestaltung des Spiel- und Sportplatzes am Haspelweg, der Neubau des Jugendcafés und die neue Jugendfreizeitfläche am Kirschweg. An den Info-Stationen stellen die Fachleute der Stadtverwaltung die Projekte persönlich vor. Fragen sind willkommen!

Für Kinder und Jugendliche wird parallel eine interaktive Natur-Rallye angeboten. An verschiedenen Stationen können sie spielen, basteln, Rätsel lösen – und sich Stempel sichern. Startpunkt für alle Entdeckerinnen und Entdecker ist der Stand des Quartiersmanagements. Dort gibt es die Rallye-Karten und jede Menge Motivation für den Rundgang. Wer alle Fragen richtig beantwortet, darf sich über eine kleine Belohnung freuen. Mit dabei: zahlreiche lokale Akteure, der Stadtteilverein und die Jugendförderung der Stadt Speyer, die am „Chillmo“-Stand alkoholfreie Cocktails mixt. Die Veranstaltung findet nur statt, wenn es nicht regnet.

Quelle: Stadt Speyer