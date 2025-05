Speyer – JSV-Männer halten Kontakt zur Spitze

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Männer des JSV Speyer hatten im Heimkampf der 1. Judo-Bundesliga Süd gegen den TV Erlangen von Anfang an alles unter Kontrolle und haben am Ende einen souveränen 11:3-Sieg eingefahren. Unter den Augen von Ministerpräsident Alexander Schweitzer, der zum ersten Mal im Judomaxx gastierte, machte Felix Bächle den Anfang und erkämpfte sich wie so oft in einem Marathon-Duell den Punkt. Danach ging es schneller, denn Neuzugang Fabian Häßner konnte ebenso vorzeitig gewinnen wie anschließend Pierre Ederer, Jan-Niklas Goldhammer und Franz Haettich, und schon war beim Stande von 5:0 praktisch schon die Vorentscheidung gefallen. Philip Müller ist ebenso wie Felix Bächle einer, der immer wieder lange bis sehr lange Kampfzeiten aufweist, und so war es auch an diesem Tag, im hart umkämpften Duell mit Erlangens Yannick Himmelspach. Dieses Mal setzte sich der Gast durch und sicherte seinem Team damit den ersten Zähler. Es sollte auch der einzige im ersten Durchgang bleiben, denn Debütant Pascal Bruckmann feierte einen gelungenen Einstand mit einem Sieg zum 6:1-Pausenstand.



Angesichts dieser Vorentscheidung konnte Andreas Benkert, der für den kurzfristig verhinderten Michael Görgen-Sprau die Aufgaben des Teamchefs übernahm, zum zweiten Durchgang ordentlich durchwechseln. So kamen beispielsweise Max Düsterdiek, der nach langer Verletzungspause erstmals in der Bundesliga für den JSV antrat und prompt gewinnen konnte, sowie Neuzugang Marius Kölbinger, der allerdings sein Kampf abgeben musste, ebenso wie Philipp Kappis. Dafür waren Felix Bächle erfolgreich – erneut in der Verlängerung – ebenso Viktor Driller, Patrick Schmidt, Franz Haettich und Yves Touna. „Wir sind sehr happy mit der Mannschaftsleistung und auch damit, wie unser Plan aufgegangen ist, im zweiten Durchgang mehr zu rotieren und die Neuen einzusetzen. Ich denke, die Zuschauer sind auf zufrieden mit dem, was sie am Doppelkampftag geboten bekommen haben. So können wir zufrieden auf den kommenden Kampftag blicken – gegen den amtierenden Deutschen Meister Backnang wird das natürlich eine ganz andere Hausnummer“, sagte Andreas Benkert. Der Sieg gegen Erlangen und davor der gegen Leipzig haben jedenfalls für eine spannende Ausgangssituation im Kampf um die vorderen Tabellenplätze gesorgt.

Quelle: JSV Speyer