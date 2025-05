Speyer – Bericht und Fotos JSV Speyer Frauen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Speyers Debütantinnen-Quintett mit perfektem Einstand Mit einem 10:4-Heimsieg gegen die SUA Witten haben die Frauen des JSV Speyer ihre Tabellenführung in der Judo-Bundesliga Südwest behauptet. Im Rahmen des Doppelkampftages mit dem ebenso erfolgreichen Männerteam sahen die zahlreichen Zuschauer im Judomaxx spannende Kämpfe und einen engeren Verlauf, als das deutliche Endergebnis vermutet lässt.

Vor dem Kampfbeginn ehrte der JSV erfolgreiche Kämpferinnen aus dem Frauenteam: Barbara Matic für ihren Olympiasieg – es war ihr erster Auftritt in Speyer siet dem Goldgewinn von Paris –, Seija Ballhaus als neue Europameisterin, und Alesia Büttner für die Deutsche Meisterschaft. Und dann gab es noch eine Überraschung, denn im Rahmen dieser Ehrungen wurde bekannt gegeben, dass JSV-Teamchefin Nadine Lautenschläger auf Beschluss des Ehrenrates des Vereins die Ehrenmitgliedschaft im Verein verliehen bekommt – als erste Frau überhaupt – als Anerkennung für ihre langjährigen Verdienste und Erfolge. Als es auf der Matte losging, waren es die Neuen, die zunächst im Mittelpunkt standen. Mit Jolina Reinhold, Charlotte Nettesheim und Emma Listl gab es für die Speyerer Fans drei neue Gesichter zu sehen in den ersten drei Begegnungen, die allesamt hart umkämpft waren. Von dem Trio musste sich nur Reinhold geschlagen geben. Anschließend unterlag aber auch Bertille Murphy, so dass die Gäste wieder auf 2:3 herankommen konnten. Allerdings übernahm der JSV rasch wieder die Initiative, denn Amber Gersjes konnte ihren Kampf schnell für sich entscheiden, Alesia Büttner brachte eine knappe Führung über die Zeit und Barbar Matic gewann ihre Begenung kampflos, so dass zur Halbzeit eine klare 5:2-Führung zu Buche stand. Das wars aber noch nicht ganz, denn obwohl Darja Dorowskich zum Start des zweiten Durchgang auf 6:2 erhöhte, kämpften sich die Gäste nochmal heran. Özlem Gülmez und Corinna Bayer mussten ihre Kämpfe abgeben, und somit stand es nur noch 6:4. Danach ließ der amtierende Deutsche Meister jedoch nichts mehr anbrennen. Olympiasiegerin Matic kam zu einen schnellen Sieg, ebenso wie Leonora Dorofeev – eine weitere Debütantin.



Etwas länger dauerte es beim letzten Speyerer Neuzugang, Betinna Bauer, doch auch sie holte ihre Punkt um den perfekten Start der Speyerer Neulinge abzurunden. Den Schlusspunkt setzte bzw. holte Teresa Zenker mit einem kampflosen Sieg. Nadine Lautenschläger zollte den nur mit acht Kämpferinnen angereisten Gästen Respekt: „Es war ein kleines, aber feines Team, das uns meiner Meinung nach ziemlich viele enge Kämpfe geliefert hat.“ Sehr glücklich war die Speyerer Teamchefin über die Erfolge der Neuen bei ihrem ersten Auftritt vor der besonderen Kulisse im Judomaxx: „Doppelkampftage sind immer etwas ganz besonderes, und ich sehr froh, dass alle unsere Neuzugänge heute kämpfen konnten und so diese Atmosphäre erleben und aufsaugen konnten. Wir haben auch viele Speyerer Eigengewächse eingesetzt, dazu dann noch Barbara Matic als Olympiasiegerin, also eine gute Mischung. Ich bin sehr froh, dass es uns gelingt, dass alle sich mitgenommen und gut aufgehoben fühlen“, so die Teamchefin, die zusammen mit Szaundra Diedrich und Jana Förtsch verantwortlich ist und stets alle Teammitglieder im Blick hat. Für die Speyererinnen geht es am 28. Juni weiter mit einem Heimkampf gegen den JC Walheim, der einzigen andere Mannschaft in der Liga, die bisher ohne Verlustpunkt ist.

Quelle: JSV Speyer