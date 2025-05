Speyer – Beginn des vorletzten Bauabschnitts am Kreisverkehr Lindenstraße

Speyer/Metropolrgion Rhein-Neckar. Am Montag, 19. Mai 2025, beginnt der nächste und vorletzte Bauabschnitt der Baumaßnahme am Kreisverkehr Lindenstraße. Der nördlich Ast der Lindenstraße wird somit ab Montag, 19. Mai 2025, wieder für den Verkehr freigegeben. Der Ast der Winternheimer Straße wird zum benannten Datum vollständig für den Verkehr gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung von der Lindenstraße in Richtung Paul-Egell-Straße bleibt weiterhin bestehen und verläuft analog zu dem ersten Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme am Kreisverkehr Lindenstraße. Eine entsprechende Umleitung wird ausgewiesen. Die Maßnahmen dauern voraussichtlich bis Ende Juni 2025 an.

Quelle: Stadt Speyer