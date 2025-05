Schwarzach – Frühlingshafte Aktivitäten stehen auf dem Plan – Jugendfarm Schwarzach lädt zu Pfingstferien-Programm ein

Schwarzach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Frühlingshafte Aktivitäten und Angebote stehen beim Pfingstferien-Programm der Jugendfarm Schwarzach für Kinder ab sechs Jahren auf dem Plan. An Kreativtagen wird gemeinsam gebastelt und experimentiert. Es gibt eine spannende Schnitzeljagd, im Hüttenbaudorf darf nach Herzenslust gewerkelt werden, und in der Outdoorküche sowie am Lagerfeuer entstehen Leckereien. Die Tierversorgung findet täglich statt. Bringzeit ist beim Ferienprogramm zwischen 7:30 und 9 Uhr, Abholzeit von 14 bis 15 Uhr. Frühstück, Mittagessen und Getränke sind ebenso mitzubringen wie dem Wetter angepasste Kleidung. Eine Tasche mit Wechselkleidung kann im Stall abgelegt werden. Bei Kindern mit einem höheren Betreuungsbedarf kann eine kostenpflichtige Individualbetreuung organisiert werden. An Wochenenden und Feiertagen findet kein Programm statt.

Anmeldungen für das Ferienprogramm sind möglich unter jugendfarm.schwarzach@johannes-diakonie.de. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 28. Mai. Weitere Informationen zum Pfingstferien-Programm und zur Anmeldung stehen auf www.johannes-diakonie.de/jugendfarm. Die Jugendfarm Schwarzach befindet sich auf dem Standort Schwarzach der Johannes-Diakonie. Sie ist eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und eine Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Behinderung.