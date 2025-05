Schifferstadt – Grünfläche an der Mannheimer Straße trägt offiziell den Namen „Helga und Dieter Wagner Plätzel“

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein wertvolles Fleckchen Natur für Mensch und Tier – das hat Dieter Wagner, gemeinsam mit seiner Frau Helga vor vielen Jahren mit viel Liebe und großartigem Engagement an der Ecke Mannheimer Straße/Breslauer Straße geschaffen. An sein Gedenken wurde am 9. Mai die Bienenweide ihnen beiden gewidmet und trägt nun den schönen Namen „Helga und Dieter Wagner Plätzel“. „Am 8. März 2024 verstarb Dieter Wagner, er hinterlässt uns allen ein großartiges Erbe“, so Bürgermeisterin Ilona Volk bei der Einweihung. Der Platz wurde von dem Ehepaar sachkundig geplant, gestaltet und über Jahre hinweg liebevoll gepflegt. Unter diesem Platz befindet sich ein mit einer Betondecke verschlossenes Regenüberlaufbecken. In seinem Ursprungszustand war der Platz keine Augenweide. Als gelernte Gartenbauingenieure hatten Helga und Dieter Wagner die Idee, diesen Platz und die Betondecke mit einer mineralischen Magersubstratmischung zu bedecken und mit allerlei insektenfreundlichen Blütenstauden zu begrünen.

Durch die Magersubstratmischung kann viel Wasser gebunden werden und dadurch die Betondecke etwas kompensiert werden. Aktuell wachsen hier Schafgarbe, Küchenschelle, Lavendel, Thymian, Sonnenhüte, Astern, zahlreiche Nachtkerzenarten und viele mehr. Wege durchschneiden die Fläche, so dass von beiden Straßen ein Zugang ist. Ein wunderbarer Platz am Ortseingang ist entstanden. Aber nicht nur an diesem Platz sieht man das riesige Engagement, das Dieter und Helga Wagner ihrer Heimatstadt überlassen haben: 10.000 Krokusse und Osterglocken wurden durch das Ehepaar an den Ortseinfahrten gepflanzt, Dieter Wagner rief den Obst- und Gemüsetag sowie den Frühlingsmarkt ins Leben. Der beliebte Radweg „Rund um Schifferstadt“ wurde durch sie initiiert. Seit 2014 sind beide Träger der „Ehrenplakette für besondere Verdienste“ der Stadt.