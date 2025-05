Neckargemünd – Radfahrerin alleinbeteiligt gestürzt und schwer verletzt

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagmittag gegen 13.45 Uhr befuhr eine Radfahrerin mit ihrem Pedelec einen Waldweg im “Großen Wald” oberhalb von Neckargemünd bergab in Richtung Elisabeth-Walter-Straße. Vermutlich, aufgrund der an die Örtlichkeit nicht angepassten Geschwindigkeit, verlor die 52-Jährige die Kontrolle über ihr Rad und stürzte das Gefälle linksseitig des Waldweges hinunter. Glücklicherweise bemerkte ein Passant die Verletzte und setzte umgehend einen Notruf ab. Durch den Sturz zog sich die Verunfallte schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim