Mannheim – Zeugen nach Angriff mit Schlagstock gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagnachmittag gegen 16:10 Uhr griff eine noch unbekannte Person zwei Männer im Skulpturenpark in der Moltkestraße mit einem Schlagstock an und flüchtete anschließend. Die beiden stark alkoholisierten Männer im Alter von 54 und 64 Jahren hielten sich im dortigen Park auf, als der Täter aus noch unbekannten Gründen mit einem Schlagstock auf die Beiden einwirkte. Beide wurden durch den Angriff leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Eine Zeugin beobachtete den Angriff und konnte den Täter wie folgt beschreiben: 20 bis 30 Jahre alt, 170-180 cm groß, normale Statur, dunkel gekleidet und hatte das Gesicht vermummt.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim