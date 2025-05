Mannheim – Sachbeschädigung im stockenden Verkehr – Zeugenaufruf

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, den 04.04.25, gegen 18.15 Uhr, befuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug die B38a in Fahrtrichtung Neckarau. Auf Höhe der Kreuzung zur Will-Sohl-Straße stockte aufgrund der dortigen Ampelschaltung der Verkehr. Die Fahrzeugführerin befand sich auf der mittleren Fahrspur, setzte Blinker um auf die rechte Spur zu wechseln und fuhr langsam an. Unmittelbar hinter ihr begann ein Quadfahrer zu hupen. Die PKW-Fahrerin erschrak und bremste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der männliche Fahrer des Quad fuhr daraufhin an das Beifahrerfenster der Geschädigten und schlug dann gegen den Außenspiegel des PKWs, sodass dieser fast vollständig abbrach. Danach entfernte er sich von der Örtlichkeit. Bei dem Quad soll es sich um ein orangenes Fahrzeug mit vermutlich Heidelberger Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim