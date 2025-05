Mannheim – Highlights der Veranstaltungen der Staatlichen Hochschule für Musik: 1.-30. Juni 2025

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Highlights der Veranstaltungen der Staatlichen Hochschule für Musik –

Mi 04.06.2025 | 19:00 Uhr

Kulturhaus Käfertal, Großer Saal, Gartenstraße 8, 68309 Mannheim

Give Us This Day

Im Jahr 2022 sind die Staatliche Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mannheim und das Landespolizeiorchester BW eine Kooperation eingegangen, bei der angehende Dirigent:innen im Bereich der Blasmusikleitung regelmäßig die Möglichkeit der praktischen Orchesterarbeit mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg erhalten.

Im Rahmen ihrer Abschlussprüfung dirigieren an diesem Abend die Studierenden Wolfgang Schwabl, Paul Stöher und Dorothea Sauer aus der Dirigierklasse von Prof. Pallhuber das Landespolizeiorchester. Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Konzert mit Werken von Leonard Bernstein, James Barnes und Julie Giroux. Im Mittelpunkt steht David Maslankas ergreifende Komposition Give Us This Day – ein musikalischer Appell an Frieden und Menschlichkeit.

Do 05.06.2025 | 20:00 Uhr

Kulturzentrum Alte Feuerwache Mannheim, Brückenstraße 2, 68167 Mannheim

Antrittskonzert der neuen Professorin für Schlagzeug Prof. Hsin-Hsuan Wu

Die französisch-taiwanesische Schlagzeugerin Hsin-Hsuan Wu ist als Solistin, Professorin, Schöpferin künstlerischer Projekte sowie als Orchester- und Kammermusikerin tätig.

Seit Herbst 2024 ist Wu Professorin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und stellt sich in diesem Antrittskonzert dem Mannheimer Publikum vor.

Gemeinsam mit Studierenden ihrer Schlagzeugklasse präsentiert sie ein abwechslungsreiches Konzert, das Epochen und Kontinente überbrückt – mit Werken von J. S. Bach, Qingqing Teng, Alexandre Esperet, Iannis Xenakis und weiteren.

Mo 16.06.2025 | 19:00 Uhr

Schloss Mannheim, Rittersaal, Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim

Klaviertrioabend

Im Rahmen der Montagskonzerte im Rittersaal spielen die Hochschullehrenden Gulnora Alimova, Klavier, Prof. Elena Graf, Violine, und Prof. Francis Gouton, Violoncello, die Klaviertrios Nr. 1 und 2 von Felix Mendelssohn-Bartholdy – ein Muss für alle Kammermusikfans.

Sa 21.06.2025 | 09:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

Kammermusiksaal, N 7, 17, 68161 Mannheim

Tag der Musik – Fête de la musique

Die Fête de la Musique wird jedes Jahr am 21. Juni gefeiert. Sie hat ihren Ursprung 1982 in Paris und gilt mittlerweile – mit Veranstaltungen in über 1.000 Städten weltweit und in Deutschland an über 150 Orten – als das größte Musikfest der Welt.

Einen ganzen Tag lang können Sie an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst im Rahmen dieses Tags der Musik Studierende der verschiedenen Fachgruppen hören. Es startet um 9:00 Uhr die Fachgruppe Klavier, gefolgt von den Saiteninstrumenten um 12:00 Uhr und den Blasinstrumenten und Schlagzeug um 15:00 Uhr. Ab 18:00 Uhr sind die Sänger:innen zu hören und den Abschluss ab 21:00 Uhr macht die Fachgruppe Jazz-/ Popularmusik.

So 22.06.2025 | 18:00 Uhr

Badisches Staatstheater Karlsruhe, Kleines Haus, Hermann-Levi-Platz 1, 76137 Karlsruhe

Gastspiel der Akademie des Tanzes

Bereits seit 2012 treten die Studierenden der Akademie des Tanzes mit eigenen Gastvorstellungen im Kleinen Haus des Badischen Staatstheaters auf und erreichen damit ein wachsendes Publikum. Das Programm umfasst klassische Repertoirestücke, Choreografien etablierter Tanzschaffender sowie eigene Arbeiten der Studierenden. Die Vorstellungen unter der Leitung von Prof. Agnès Noltenius geben Einblick in die künstlerische Ausbildung und das breite Ausdrucksspektrum einer neuen Generation von Tänzer:innen.

Mo 23.06.2025 | 20:00 Uhr

Kulturzentrum Alte Feuerwache Mannheim, Brückenstraße 2, 68167 Mannheim

Ensemble Sax Trio & World- Ensemble

Das Ensemble Sax Trio spielt ausgewählte Kompositionen u.a. von Sonny Rollins, Donny Mc Caslin und anderen Protagonisten dieser besonderen Besetzung. Punctus contra punctum oder “Note gegen Note” gilt als Beschreibung der Zweistimmigkeit in der klassischen Kontrapunktlehre. Saxophon und Bass bilden den Rahmen der Kompositionen und werden durch das Schlagzeug zu einer lebendigen, beweglichen “dreidimensionalen” Musik ergänzt, ganz ohne Harmonie-Instrument.

Das World Ensemble beschäftigt sich in diesem Semester mit rhythmischen Ideen inspiriert durch den indischen Kontinent und interpretiert sowohl Jazz Standards als auch Originals/ Eigenkompositionen neu. Seit den 1960er Jahren ist der Einfluss indischer Musik auf den Jazz und Jazzverwandter Musik nicht mehr wegzudenken. John Mc Laughlin gilt hier als leuchtendes Beispiel aber auch die Musik von Dave Holland hat viel zur Fusion von indischer Musik und Jazz beigetragen. Freuen Sie sich auf die (Re-)Interpretation ausgewählter Kompositionen.

Quelle: Staatliche Hochschule für Musik