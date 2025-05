Mannheim – Bambusstamm in Auto transportiert – Zeugen und Geschädigte gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Einen vier Meter langen Bambusstamm transportierte ein 20-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen in der Mannheimer Innenstadt in seinem Auto. Das Fahrzeug fiel einer Polizeistreife kurz nach 1 Uhr im Quadrat M 5 auf. Aus dessen Dachfenster ragte der Bambus weit über die zulässigen Abmessungen hinaus. Er war zudem in keinster Weise im Fahrzeug gesichert und wurde lediglich durch sein Eigengewicht im Fahrzeug gehalten. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und unterzogen den 20-Jährigen einer Kontrolle. Auf den Bambusstamm angesprochen, konnte er keine plausiblen Angaben zu dessen Herkunft geben. Zudem wies der Stamm Beschädigungen auf, die auf ein gewaltsames Ausreißen hindeuteten. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim wegen des Verdachts des Diebstahls sowie mangelnder Ladurungssicherung dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Herkunft des Bambusstammens geben können, sowie mögliche Geschädigte, denen ein solcher Bambusstamm entwendet worden war, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4222 beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim