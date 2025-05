Ludwigshafen – “Urlaub ohne Kofferpacken in Ludwigshafen” – Aktionswoche für ältere Menschen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Fachstelle Älter werden der Stadtverwaltung Ludwigshafen organisiert auch in diesem Jahr wieder eine Aktionswoche für Senior*innen. Wie die frühere Naherholung in Ramsen steht die Aktionswoche unter dem Motto “Urlaub ohne Kofferpacken”. “Das bedeutet, die Aktionswoche soll den Teilnehmenden Bewegung, Begegnung und schöne Erlebnisse bescheren in einer geselligen und geschützten Atmosphäre”, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg. Sie wird die Aktionswoche am Montag, 1. September 2025, um 9.30 Uhr im Café Klatsch, Wegelnburgstraße 59, eröffnen. Das Café Klatsch in Mundenheim ist Ausgangspunkt der Aktionswoche. Von Montag bis Freitag gibt es dort jeweils von 9.30 bis 17 Uhr ein abwechslungsreiches Programm, sowohl vor Ort als auch in Form von Ausflügen in die nähere Umgebung. Die Teilnehmer*innen reisen eigenständig bis 9.30 Uhr an jedem Wochentag an. Die Straßenbahn hält in unmittelbarer Nähe des Eingangs. Morgens werden die Teilnehmer*innen mit Obst und Kaffee begrüßt, mittags wird ein warmes Essen serviert und nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Zudem stehen kostenlose Getränke den ganzen Tag über bereit. Die Teilnahmegebühr beträgt 85 Euro, für Empfänger*innen von Sozialleistungen gibt es einen ermäßigten Preis von 50 Euro (bei der Anmeldung sind die entsprechenden Bescheide vorzulegen). Die Teilnahmegebühr wird direkt bei der Anmeldung und in bar fällig. Für Fragen stehen die Mitarbeitenden der Fachstelle Älter werden zur Verfügung, Telefon 0621 504-2739 oder per E-Mail an aelterwerden@ludwigshafen.de. Anmelden kann man sich ab Montag, 19. Mai 2025, bei der Fachstelle Älter werden, Bismarckstraße 70, 1. OG (barrierefrei erreichbar), montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr. Am Montag, 19. Mai, Dienstag, 27. Mai, und Montag, 16. Juni, kann man sich auch im Café Klatsch jeweils zwischen 13 und 15 Uhr anmelden.

Quelle: Stadt Ludwigshafen