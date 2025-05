Ludwigshafen – Arbeiten für Erweiterungsbau der Brüder-Grimm-Grundschule haben begonnen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Beim Zusammenstoß zweier Kleintransporter am Montagvormittag im Stadtteil Neckarau wurde eine Person schwer verletzt. Der 44-jährige Fahrer eines Mercedes Kleintransporter war gegen 9.20 Uhr in der Pfingstweidstraße in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Floßwörthstraße nahm er einem 46-jährigen Peugeot-Kleintransporter-Fahrer die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kippte der Peugeot um und ... Mehr lesen »