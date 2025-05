Landau – Klinik Landau lädt am 22. Mai ein zum Vortrag „Darm gut – alles gut?”

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Klinik Landau lädt am Donnerstag, 22. Mai 2025, um 18 Uhr in ihrer Cafeteria zu einem Vortrag mit dem Titel „Darm gut – alles gut?” ein. Die renommierten Fachärzte Dr. med. Uta Herrmannspahn, Chefärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie, und Dr. med. Steffen Münch, Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie, werden gemeinsam über die zentrale Rolle der Darmgesundheit und mögliche Therapien informieren. Im Anschluss an den Vortrag haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich mit den Referenten auszutauschen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, der Eintritt ist frei.

Der Darm ist nicht nur für die Verdauung verantwortlich, sondern spielt auch eine Schlüsselrolle in unserem Immunsystem und für unser allgemeines Wohlbefinden. So kann ein Ungleichgewicht in der Darmflora zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen, darunter Verdauungsstörungen und Allergien. Daher rückt die Gesundheit des Darms immer mehr in den Fokus der medizinischen Forschung und der öffentlichen Aufmerksamkeit. Der Vortrag in der Klinik Landau bietet eine hervorragende Gelegenheit, tiefere Einblicke in die komplexen Zusammenhänge zwischen einer ausgewogenen Darmflora und der eigenen Gesundheit zu gewinnen. Dr. med. Uta Herrmannspahn und Dr. med. Steffen Münch werden unter anderem über die Bedeutung des Mikrobioms für den Körper und die Gesundheit referieren.

Im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße arbeiten die Abteilungen für Gastroenterologie und Viszeralchirurgie eng zusammen, um gemeinsam eine individuelle und leitliniengerechte Diagnostik, Behandlung und Nachsorge für die Patientinnen und Patienten sicherzustellen.

Quelle: Klinikum Landau-Südliche Weinstraße GmbH