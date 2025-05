Landau – Innenstadt-Update: Neue Verkehrsregelung in der Landauer Weißquartier-, Reduit- und Ostbahnstraße

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. „Alles neu macht der Mai“ auch im Landauer Innenstadtquartier Weißquartier-, Reduit- und Ostbahnstraße. Dort erfolgt ab sofort die schrittweise Umsetzung des neuen Verkehrskonzepts mit ersten Markierungsarbeiten, dem Aufstellen der Beschilderung und der Montage von Fahrbahntellern zur Verkehrsberuhigung. Bis 23. Mai sollen die Maßnahmen fertigstellt sein. Hintergrund: Der Stadtrat beauftragte die Verwaltung, eine alternative Verkehrsregelung für das Innenstadtquartier zu finden und im Mai umzusetzen. Hierbei sollten auch die Anwohnenden, Gewerbetreibenden und Verkehrsteilnehmenden in einer Bürgerbeteiligung eingebunden werden. Bei einer Bürgerveranstaltung und Online-Beteiligung kamen viele Hinweise und Beiträge zusammen, die in das neue Verkehrskonzept einflossen. „Die Verkehrssituation in diesem wichtigen Bereich der Innenstadt hat uns lange beschäftigt“, so Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Wir freuen uns, einen guten Kompromiss gefunden zu haben, den wir nun umsetzen können“.

Der Kompromissvorschlag sieht eine Verkehrsberuhigung des Quartiers durch eine Abfolge von Fahrbahntellern auf der Fahrbahn und versetzt parkenden Autos vor. Die Weißquartierstraße und Reduitstraße werden zu durchgehenden Einbahnstraßen. Zwischen diesen beiden Straßen wird die Einbahnstraßenregelung im Abschnitt der Ostbahnstraße hingegen aufgehoben. Dadurch ergibt sich eine klare und verständliche Verkehrsführung mit einer Einbahnstraße in der Weißquartierstraße in Süd-Nord-Richtung und einer Einbahnstraße in der Reduitstraße in Nord-Süd-Richtung. Der zum Parken beliebte Weißquartierplatz wird nach wie vor aus beiden angrenzenden Straßen anfahrbar sein.

Quelle: Stadt Landau