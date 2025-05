Landau – Ein großes „Dankeschön” an die Kita-Teams – Kreis Jugendamt besucht zum Tag der Kinderbetreuung drei Einrichtungen im Kreis

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Tag nach Muttertag ist bundesweit und seit vielen Jahren auch im Landkreis SÜW Anlass, sich bei all jenen zu bedanken, die täglich dafür sorgen, dass die Jüngsten auch außerhalb der eigenen Familie bestmöglich betreut werden: bei den Erzieherinnen und Erziehern in Kitas sowie bei Tagespflegepersonen. Dieser Montag wird als Tag der Kinderbetreuung begangen. An diesem Aktionstag besuchten der Erste Kreisbeigeordnete Georg Kern, in dessen Zuständigkeit der Bereich „Jugend und Familie” liegt, und Hannelore Schlageter, Leiterin des Kreis Jugendamts SÜW, am 12. Mai auch dieses Jahr drei Kitas im Landkreis: die protestantische Kindertagesstätte „KiSenTa” in Rohrbach, die katholische Kita „St. Ludwig” in Edenkoben und die kommunale Kita Böchingen. Georg Kern übergab Blumen an die jeweilige Leitung, Hannelore Schlageter einen Cartoon-Jahreskalender und Süßigkeiten für die Kita-Teams. „Wir sind natürlich das ganze Jahr über mit den 76 Kindertagesstätten im Kreis in Kontakt. Am Tag der Kinderbetreuung suchen wir aber ganz bewusst den Dialog vor Ort und legen dabei den Fokus auf das Danksagen”, sagte Kern. „Der wichtige Dienst der Erzieherinnen und Erzieher in Kitas sowie von Tagespflegepersonen wird oft nicht gesehen. Sie leisten jedoch einen zentralen Beitrag zur gesunden körperlichen und geistig-seelischen Entwicklung unserer Kinder, indem sie die Jungs und Mädchen altersgerecht fördern und wichtige Bezugspersonen für die Kleinsten sind.” Am Tag der Kinderbetreuung solle ausdrücklich zur Kenntnis kommen, dass das Jugendamt die Arbeit in den Kitas sehr wertschätzt, so der Erste Kreisbeigeordnete.



Die „KiSenTa” Rohrbach vereint eine Kindertagesstätte und eine Seniorentagesstätte unter einem Dach. Es ist die erste Kombination dieser Art im Landkreis Südliche Weinstraße. Für Seniorinnen und Senioren sowie für Kinder gibt es jeweils eine eigene Einrichtung mit eigenen Fachkräften und eigenen Räumlichkeiten. Zusammen genutzt werden Gemeinschaftsflächen. Gemeinsame Feste und Treffen bringen die Generationen zusammen. Gern sehen die Älteren den Jüngeren zum Beispiel auch beim Spielen im Freien zu, wie Dekan Dietmar Zoller beim Vor-Ort-Termin erzählte. Beim Besuch in der Kita „St. Ludwig” in Edenkoben ging es unter anderem um das Angebot „Kita-KistE”. Die Abkürzung steht für „Kita-Kinder-starke-Eltern”. Es werde in dieser Kita gern und schon mehrfach angenommen, so Leiterin Carmen Hüther. Das Angebot des Kreises SÜW ist einzigartig: Fachkräfte, zehn Stellen insgesamt, kommen für eine bestimmte Projektphase in die Kitas im Kreis, die das möchten, und setzen dort ergänzende Impulse. In „St. Ludwig” arbeitet eine Fachkraft aus dem Programm „Kita-KistE” derzeit zum Beispiel mit einer Kleingruppe am Thema „Vom Ich zum Wir – Freundschaften”. In der Kindertagesstätte in Böchingen machten sich der Erste Kreisbeigeordnete und Vertreterinnen des Kreis Jugendamts bei einer kleinen „Tour” ein Bild von den Räumlichkeiten. Diese sind außergewöhnlich, denn die Kita Böchingen ist in einem alten Schulhaus untergebracht. Die Klassenräume wurden kreativ zu Gruppenräumen umfunktioniert, der große Flur ist bunt geschmückt, der Pausenhof wurde zur großen Freifläche zum Herumdüsen mit Bobbycar und Co. Nichtsdestotrotz kommt das Gebäude an seine Grenzen. Die Ortsgemeinde hat bereits vor einigen Jahren beschlossen, einen Neubau zu errichten; die Planungen dafür gingen derzeit voran, wie Ortsbürgermeisterin Sarah Vollmar berichtete.

Quelle: Foto: KV SÜW