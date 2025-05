Lampertheim – Unfall an Bushaltestelle/12-Jähriger verletzt

Lampertheim / Südhessen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Freitag (09.05.), kurz vor 13.00 Uhr, ereignete sich an der Bushaltestelle des Lessinggymnasiums in der Biedensandstraße ein Verkehrsunfall.

Ein Schulbus fuhr in den Haltebereich der Bushaltestelle ein, als sich dort bereits eine Vielzahl von Schülerinnen und Schüler befanden und auf ihren Bus auf dem Gehweg warteten. Nach Angaben von Zeugen soll ein 12-jähriger Junge von einem 13-Jährigen geschubst worden sein. Der 12-Jährige stürzte daraufhin und

sein Fuß wurde in der Folge von einem Reifen des Busses überrollt. Er musste mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die 42-jährige Busfahrerin konnte ihren Dienst an diesem Tag nicht mehr fortsetzen.

Der tatverdächtige 13-Jährige verließ anschließend die Unfallstelle und konnte später nach Zeugenaussagen ermittelt werden.

Quelle – Polizeipräsidium Südhessen