Heidelberg – Tag der Städtebauförderung: Rund 400 Besucher entdeckten ehemalige US-Fläche Hospital

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Rund 400 Besucherinnen und Besucher haben am Samstag, 10. Mai 2025, beim Tag der Städtebauförderung das Hospital-Areal in Rohrbach-Hasenleiser entdeckt. Unter dem Motto „Hospital: Raum für Zukunft, Platz für Wir!“ erhielten sie Einblicke in die Entwicklung des neuen Stadtquartiers – und konnten selbst aktiv werden.

Breites Angebot für alle Altersklassen

Für Familien und Kinder gab es zahlreiche Mitmachangebote: der Kinderflohmarkt des Montessori-Zentrums, Bastelaktionen, Stadtteilspiele und Kinderschminken luden zum Entdecken und Gestalten ein. Auch für Interessierte an Stadtentwicklung war einiges geboten: Führungen über das Gelände, Info-Stände der Bauträger, der Stadtverwaltung und weitere Akteure im Quartier ermöglichten direkte Gespräche über Zukunftsthemen wie Wohnen, Mobilität, Nachhaltigkeit und soziale Infrastruktur. Musikalische Beiträge sorgten für eine lebendige Atmosphäre. Darüber hinaus präsentierte sich das Collegium Academicum mit einem vielseitigen Programm aus Werkstattaktionen, Führungen und kulinarischen Angeboten als engagierter Teil des neuen Quartiers.

Der Tag der Städtebauförderung 2025 war ein gelungenes Beispiel für gelebte Beteiligung und Stadtentwicklung im Dialog. Die Fördermittel sind eine wichtige Stütze seitens des Bundes und des Landes. Dank dieser Mittel sind ein schneller Ausbau und Entwicklung möglich. Auch in Zukunft wird die Stadt Heidelberg auf Mittel aus der Städtebauförderung angewiesen sein. Mit kreativen Formaten, niedrigschwelligen Angeboten und viel Engagement wurde das Hospital-Areal als Ort der Zukunft für alle greifbar – ein Quartier, das von Anfang an Gemeinschaft lebt. Der Tag wurde durch das Quartiersmanagement Hasenleiser mitgestaltet und in der Umsetzung begleitet.

Quelle: Stadt Heidelberg