Bad Dürkheim – Zweiradkontrolle an beliebten Ausflugsstrecken

Neustadt/Weinstraße – Bad Dürkheim – Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Sonntag-Nachmittag führte der Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Neustadt Motorradkontrollen an mehreren beliebten Ausflugsstrecken durch. Kontrolliert wurde an der L499 im Elmsteiner Tal, an der B39 in Weidenthal, an der B37 in Bad Dürkheim/Grethen, sowie an der K16 in Wachenheim Höhe Kurpfalzpark.

Insgesamt wurden 47 Motorräder kontrolliert. Schwerpunkt der Kontrolle war neben der Überprüfung der Verkehrssicherheit auch die Einhaltung bestehender Verkehrsregelungen.

Im Elmsteiner Tal wurden 10 Verstöße gegen das bestehende Durchfahrtsverbot festgestellt und geahndet. Darüber hinaus wurden in 9 Fällen weitere Mängel und Ordnungswidrigkeiten festgestellt, darunter zwei Fälle, in denen aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen war. In einem dieser Fälle wurde die Weiterfahrt untersagt. Hier lag eine Geräuschpegelmessung zu Grunde, wo das Motorrad mit 112 dB etwa doppelt so laut als erlaubt war.

Die Polizeidirektion Neustadt wird auch in Zukunft regelmäßige und zielgerichtete Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit auf den beliebten Motorradstrecken zu gewährleisten.